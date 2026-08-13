La competición se desarrolla del 11 al 16 de agosto en el DoubleTree by Hilton Cariari. Costa Rica acoge por primera vez una etapa continental del World Schools Team Championship; anteriormente, un torneo de este nivel no se había celebrado ni en el país ni en América Central.

En la competición participan escolares de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay, Panamá, Cuba, Jamaica, República Dominicana y otros países de la región. En total, la geografía del torneo abarca más de 25 países, incluidos pequeños Estados del Caribe como Barbados, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y las Islas Caimán.

Los equipos disputarán ocho rondas por sistema suizo. Al término de la competición, los líderes de la etapa americana se clasificarán directamente para la Grand Final del World Schools Team Championship 2026, donde se enfrentarán a los mejores equipos escolares de las distintas etapas continentales.

El torneo está organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y la International School Chess Federation (ISCF), conjuntamente con la Federación Costarricense de Ajedrez y la Confederation of Chess for America. Freedom Holding Corp. y el director de la compañía, Timur Turlov, actúan como socios generales del campeonato.

World Schools Team Championship 2026

El ajedrez como parte de la educación

El torneo americano se convirtió en la tercera etapa continental del World Schools Team Championship en 2026. La primera se celebró en Almaty y reunió a 26 equipos escolares de 19 países, entre ellos Kazajistán, India, China, Australia, Singapur y Uzbekistán. La siguiente etapa tuvo lugar en Stellenbosch, Sudáfrica, y congregó a 26 equipos de 22 países africanos.

La serie de torneos se celebra en el marco del Año del Ajedrez en la Educación, proclamado por la FIDE y la ISCF. Por ello, el programa de San José no se limita únicamente a la competición. Para escolares, docentes, entrenadores y representantes de federaciones nacionales se han organizado clases magistrales, sesiones educativas y encuentros dedicados a la incorporación del ajedrez en los programas escolares.

Un programa especial, Smart Moves: Girls Who Lead, está orientado al desarrollo del ajedrez femenino. Incluye una clase magistral y un torneo de blitz para chicas de hasta 16 años.

Fundador y CEO de Freedom Holding Corp, Timur Turlov

De los programas escolares al ajedrez digital

El desarrollo del ajedrez escolar constituye una de las principales líneas de trabajo del presidente de la ISCF y de la Federación de Ajedrez de Kazajistán, Timur Turlov. Durante los tres años de su gestión al frente de KazChess, el ajedrez se incorporó como parte obligatoria del programa escolar en numerosas escuelas de Kazajistán. Actualmente, el programa abarca más de 1.500 escuelas y 60.000 alumnos, y alrededor de 3.500 docentes han recibido formación. El ajedrez se imparte a alumnos de 1.º a 4.º curso.

Paralelamente, Turlov apuesta por la digitalización del ajedrez. El fundador y CEO de Freedom Holding Corp. presentó en julio su candidatura a la presidencia de la FIDE. Entre las prioridades anunciadas en caso de resultar elegido figura la transformación digital de los procesos de la federación y el fortalecimiento de la cooperación entre las organizaciones nacionales de ajedrez.

En abril de 2026, Freedom adquirió ChessBase, desarrollador de una de las bases de datos y plataformas analíticas de ajedrez más conocidas. El holding prevé invertir alrededor de 5 millones de euros en el desarrollo posterior de la compañía. Los servicios relacionados con el ajedrez también se están integrando en el ecosistema digital de Freedom, entre ellos retransmisiones de torneos, materiales educativos, ejercicios y herramientas de entrenamiento.

Freedom Holding Corp., socio general del World Schools Team Championship 2026, es un grupo financiero y tecnológico internacional cuyas acciones cotizan en Nasdaq. Al cierre del ejercicio fiscal 2026, finalizado el 31 de marzo, los ingresos del holding alcanzaron los 2.190 millones de dólares y el beneficio neto se situó en 153,3 millones de dólares. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, los activos totales del holding alcanzaron los 14.050 millones de dólares. La compañía continúa su expansión internacional: en 2026, Freedom completó la adquisición de Turkish Bank A.Ş., presentó una solicitud para obtener una licencia bancaria en Francia y continúa desarrollando su negocio de corretaje en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. En julio, el holding también captó 300 millones de dólares mediante una colocación de acciones destinada a financiar su posterior crecimiento internacional.

Tras las etapas de Asia, África y América, la serie continuará con las competiciones europeas: el torneo se celebrará en Armenia del 28 de septiembre al 3 de octubre. Los mejores equipos de los torneos continentales se enfrentarán en diciembre en la final, donde se determinará el campeón mundial escolar por equipos.