Pastas, vinos y tradición italiana: la propuesta de Il Bersagliere Ristorante en Avellaneda

Il Bersagliere Ristorante es la materialización de un sueño que llevó diez años de construcción y ya celebra una década de apertura, recreando la esencia de la mesa italiana en Avellaneda. Su propuesta culinaria se basa en recetas familiares transmitidas de generación en generación, con platos abundantes y llenos de carácter pensados para disfrutar con calma.

La carta está organizada en nueve capítulos que incluyen entradas frías y calientes, risottos, distintas variedades de pastas —seca, fresca y rellena—, pescados, carnes y postres. Además, cada apartado contempla opciones aptas para celíacos, para que todos los comensales encuentren su lugar en la mesa.

El edificio cuenta con cuatro niveles que ofrecen experiencias diferentes: un sótano de estilo trattoria romántica ideal para cenas íntimas; un salón principal con música en vivo en un ambiente familiar; una cava en el subsuelo con más de 200 etiquetas de vinos argentinos e internacionales, donde cada mes se realizan degustaciones; y un primer piso pensado para eventos, reuniones, cumpleaños y aniversarios con menús especiales.

Entre los recomendados de la carta se destacan la Burrata della Puglia con pan tostado, jamón crudo, rúcula y tomates secos; las empanadas de carne cortada a cuchillo; los Ostriche Gratinate con langostinos, panceta, cebolla de verdeo y parmesano; pastas tradicionales como los fusile al fierrito con longaniza casera y salsa de tomate, y propuestas más elaboradas como el Arrotolati di Tirsinella relleno de espinaca, jamón, queso y ricota. Para quienes buscan carnes, la cocina sorprende con opciones poco comunes como cordero con papines o conejo arrollado, además de cortes madurados. La repostería italiana, por su parte, brilla con tiramisú, cannoli sicilianos y sfogliatellas.

El nombre del restaurante homenajea a los Bersaglieri, cuerpo de soldados italianos en el que combatió Octavio Curto antes de emigrar a la Argentina. Inspirada en esa historia, su hija fundó este espacio que mantiene viva la tradición familiar. Desde la galería de parras que recibe a los visitantes hasta la calidez de cada salón, Il Bersagliere se convirtió en un verdadero rincón de Italia en el sur del conurbano.

Il Bersagliere Ristorante se encuentra en Av. Hipólito Yrigoyen 2017, Piñeyro – Avellaneda. Para consultas y reservas se puede llamar al 4218-6600 o escribir al WhatsApp 11.3796.7572. El restaurante abre de lunes a sábado de 12 a 15.30 y de 20 al cierre, y los domingos de 12 a 16.