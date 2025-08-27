Brenda Gandini, Sabrina Rojas, Mey Scapola y Majo Martino: las celebrities dijeron presente en el lanzamiento de Alidya® en Argentina

El lanzamiento de Alidya® en Buenos Aires reunió a un destacado grupo de famosas que no quisieron perderse la novedad. Las actrices Brenda Gandini, Sabrina Rojas y Mey Scapola, junto a la periodista Majo Martino, fueron algunas de las invitadas al exclusivo evento donde se presentó este tratamiento inyectable que ya se aplica en más de 20 países y desembarca ahora en la Argentina. Se trata de un innovador procedimiento médico-estético que promete revolucionar la manera de combatir este problema estético que afecta casi el 90% de las mujeres.

Alidya® es el primer dispositivo médico diseñado específicamente para prevenir y tratar la celulitis en todas sus fases. A diferencia de otros tratamientos que solo atacan la apariencia superficial, actúa en la raíz del problema: neutraliza la toxicidad del hierro acumulado, regula el pH, mejora la microcirculación y estimula la producción de colágeno. Todo esto se traduce en una piel más firme, uniforme y vital.

El procedimiento es ambulatorio y mínimamente invasivo: se aplica mediante microinyecciones en zonas como muslos, glúteos, abdomen, brazos o caderas. El protocolo recomendado incluye un ciclo de sesiones semanales -generalmente siete- con resultados que suelen observarse a partir de la tercera aplicación. Los efectos se sostienen durante varios meses y pueden prolongarse con una o dos sesiones de mantenimiento al año.

“Alidya® es el primer dispositivo médico creado para combatir la celulitis desde su origen. Su fórmula logra un efecto profundo: mejora la circulación, aporta nutrientes esenciales y normaliza la función de las células grasas”, explica el dermatólogo Dr. Mario Fuks (MN 69.704), especialista en estética.

Por su parte, la médica especialista en estética Dra. Melanie Fuks (MN 188.406) subraya: “Al inyectarse en pequeñas cantidades, el metabolismo se acelera y la respuesta del tejido se potencia. Es un tratamiento que se adapta a cada paciente y que, combinado con hábitos saludables, logra resultados visibles y sostenidos en el tiempo”.

Con aprobación de la Anmat y certificación CE europea, Alidya® se presenta como un tratamiento seguro, eficaz y avalado por la experiencia internacional, que promete convertirse en la nueva revolución médico-estética.