Kajue Café: Conquistó Palermo con café de especialidad y pastelería única

Nathaly y Eduardo, migrantes de Venezuela decidieron emprender en la Argentina a mediados del año 2019, un poco la historia comienza en su país de origen. Nathaly es contadora y Eduardo gastronómico; ambos, se conocieron en una cafetería en Caracas, para ese entonces, Eduardo trabajaba en el área de cocina y, Nathaly como pasante en el área de cafetería; allí es donde surge el primer contacto y una relación que se mantendría en el tiempo, a pesar de que ambos emigraron en momentos diferentes a la Argentina.

Ella, a pesar de estar dedicada al mundo de los números; en el 2011 en Venezuela empezó a surgir un movimiento sobre la importancia del café, y las técnicas para preparar correctamente esta bebida; entre cursos y cursos, empezó a desarrollar la pasión por este hermoso oficio, y a soñar con tener su propia cafetería, a partir de allí, trató de buscar espacios para poder practicar y entrenarse después de salir de su trabajo como contadora en una empresa, y es así como logra ser pasante en esta cafetería donde conoció a Eduardo.

La difícil situación de Venezuela complicaba en muchos sentidos poder emprender; aunque antes de que esta realidad fuese tan tangible, Nathaly se había decidido por un nombre, y con el trabajo de un diseñador gráfico, hubo varios bocetos e ideas para concretar este proyecto; incluso hasta con su amigo de la Universidad quería asociarse.

Kahue se llamaría la cafetería (café en árabe), aunque terminó quedando como KAJUE.

Unos años más adelante, después de haber emigrado y haber trabajado en diferentes sitios en CABA, Nathaly y Eduardo deciden unir conocimientos y experiencia para emprender junto al gran apoyo de sus familiares, quienes fueron pilares fundamentales en concretar este sueño.

Kajue abre sus puertas en octubre de 2019, en el barrio de Palermo, justo al lado de la reconocida Parrilla Don Julio. Desde entonces, han pasado por muchos retos como por ejemplo haber abierto meses previos a la pandemia; así que, entre tantas situaciones adversas, el secreto está en realmente amar lo que haces, ser constante, mantener siempre el enfoque hacia donde se quiere ir y trabajar realmente en equipo, y con el equipo.

A casi 6 años de haber inaugurado, Kajue logró consolidarse como un espacio para comer delicioso con opciones dulces y saladas acompañadas siempre de un café de especialidad, bajo un trato cálido y amable hacia sus comensales. Se destaca por sus porciones abundantes, por su variedad de platos en carta, por la calidad de los granos de café que trabajan y por sobre todo, por su pastelería destacada a cargo de la jefa de pastelería.

Si Kajue fuera una persona, sería alguien amable y atento, con la capacidad de mirarse hacia adentro para mejorar de manera constante. Representa la colaboración y el trabajo en equipo, con una pasión auténtica por lo que hace y la disciplina necesaria para sostener un sueño en el tiempo. A su vez, combina paciencia y creatividad con una exigencia que impulsa a dar lo mejor en cada detalle, bajo la convicción de que para merecer, primero hay que entregar siempre lo mejor de uno mismo.

Kajue cuenta con una amplia oferta de productos, pero cada espacio tiene sus favoritos por los clientes, por ejemplo:

• Cafetería:

Flat White

Latte

Mokaccino.

Chai Latte

Matcha

Filtrados: V60 y Chemex

• Cocina:

Desayunos con café (diferentes opciones de desayuno con huevos revueltos), por ejemplo, el de tostadas francesas, o el energético.

Cachitos de jamón y queso crema

Arepas con diferentes opciones de relleno

Scons rellenos

Croissant Mediterráneo

Desayunos, Brunch, meriendas.

Almuerzos: Menú del día de lunes a viernes con una opción cárnica y otra vegetariana que varía todos los días.

Algunas opciones para catering empresariales, o reuniones entre amigos, etc.



• Pastelería:

Las tortas favoritas pedidas por nuestros clientes son: Torta Snickers

Torta Kit Kat

3 Leches Beso de Angel

Tiramisú de Pistacho

Cheesecake de Pistacho

Cheesecake de curd de limón

Cookies rellenas estilo levain

Venta de Tortas Enteras

Siempre trabajan en renovarse y en sumar cosas que puedan consolidar la marca. Un sueño de sus fundadores sería poder abrir otras sucursales de Kajue y llegar a otros barrios. “Lo más importante es ir paso firme, de a poco pero siempre avanzando. Es importante considerar que los negocios gastronómicos requieren de mucho sacrificio y amor por el rubro; y que los equipos de trabajo, los productos y la calidad de servicio deben ser primordiales para lograr el éxito”, explican.

Redes Sociales:

Instagram: @kajuecafe

Facebook: kajuecafe

Tik Tok: @kajuecafe

Contacto:

• Whatsaap: 5491125440989

• Correo Electrónico: [email protected]