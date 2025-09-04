Armesto presentó su verano 2026: vestidos etéreos, sastrería contemporánea y total denim

La moda argentina se renueva con la llegada de la temporada Primavera-Verano 2025/2026, y la nueva colección de la diseñadora Mirta Armesto viene de la mano de una nueva etapa.

La marca evoluciona y se define como ARMESTO, pero conserva intacta su esencia: vestir con libertad, moverse con estilo y elegir desde el alma, manteniendo siempre su premisa de acompañar a mujeres reales con prendas cómodas, sofisticadas y versátiles.

La colección, titulada El arte de fluir, está diseñada y producida íntegramente en Argentina y se destaca como de costumbre por cuidar cada detalle con una impronta artesanal y altos estándares de calidad, para mujeres activas y conscientes que buscan diseño sin estridencias.

Esta propuesta, con Camila Homs como musa y cara de la campaña, que representa la frescura de los nuevos públicos que abarca, se construye con materiales nobles como el lino puro, la seda liviana y un denim de altísima calidad. Así, logra cumplir las necesidades de un guardarropa consciente que se adapta sin esfuerzo a las múltiples escenas del día.

Vestidos etéreos, trajes livianos, camisas bordadas y conjuntos versátiles componen un universo en el que la moda no solo viste, sino que también acompaña procesos personales. El look total en lino, jean o seda se impone como tendencia global, expresado en una paleta que va desde los tonos crudos y tierras hasta matices más vibrantes como rosa seco, butter yellow, blanco, negro y chocolate, ideales para estilismos nocturnos.

La colección también reivindica la sastrería contemporánea con conjuntos de tres piezas, cortes precisos y siluetas rediseñadas. Hay lugar para los detalles artesanales en jeans intervenidos, los acentos arquitectónicos en remeras y la fluidez de los tules vaporosos.

Esta propuesta invita a vestirse con libertad, moverse con estilo y elegir prendas que respiran naturaleza, diseño y movimiento. Porque fluir no es solo moverse: es brotar, crecer y elegir con autenticidad.