El miércoles 18 de noviembre, el Hipódromo de Palermo recibió la 15.ª edición del Prix Baron B, Édition Solidarité. Con dress code black tie y a beneficio de la Fundación Favaloro, la gala reunió a figuras del espectáculo, la moda y el mundo empresarial. Entre ellas estuvo Romina Parquet.

Para la ocasión, la empresaria eligió un minivestido de Jenny Packham con base de tul nude, cuello alto y bordados de paillettes negras, plateadas y doradas, que dibujaban formas irregulares sobre la falda transparente y se combinaban con aplicaciones de cristales. Un fino

cinturón dorado marcaba la cintura. Completó el look con sandalias Opyum de Saint Laurent, cuyo taco reproduce el icónico monograma YSL de la maison.

La diseñadora británica Jenny Packham, que lanzó su firma en 1988, es reconocida por sus vestidos de noche bordados y es una de las preferidas de Kate Middleton, princesa de Gales, quien eligió sus diseños para algunos de sus momentos más recordados, como las salidas del hospital tras el nacimiento de sus hijos, la premiere de Spectre en Londres y un banquete de Estado en honor al presidente de Corea del Sur.

La elección también guarda relación con la trayectoria de Romina Parquet. Con más de dos décadas de experiencia en comercio exterior, es CEO de CIMC Delfin Group, compañía especializada en logística internacional y conectividad comercial entre Asia y Sudamérica. Bajo su liderazgo, la firma pasó a integrar el grupo internacional CIMC, una incorporación que la empresaria definió como "un hito y una oportunidad exponencial para el comex".

Durante la noche, Romina posó frente al photocall de Baron B junto a Daniela De Lucía, coach y autora.

Entre moda y solidaridad, Romina Parquet fue una de las invitadas de una gala que reunió al mundo social y empresarial en apoyo a la Fundación Favaloro.