Por pedido del Papa, Fabiola Yáñez visitó la Villa 31

La primera dama, Fabiola Yáñez, visitó la sede que la organización Scholas Occurentes tiene en la Villa 31 de esta Capital, donde participó de algunas de las actividades con los niños. Este gesto confirma la cercanía de la familia presidencial al Papa Francisco I.

La visita de Yáñez a la sede de la entidad fundada por el Papa a poco de asumir su pontificado había sido uno de los compromisos asumidos por la primera dama cuando visitó a Francisco el pasado 13 de diciembre en el Vaticano.

"Nuevamente me encontré con jóvenes de @scholasoccurrentes, esta vez en la sede de Argentina en la Villa 31, tal como me comprometí con el papa Francisco. Participé de talleres de juego, música y fútbol con valores que realizan niñas y niños del barrio, con quienes conversé y me llenaron de preguntas y abrazos.Y en esos juegos y en ese arte se expresa una educación que brinda alternativas, de motivación y contención, para que todos sepan que con la imaginación y los sueños todo es posible.", comenzó diciendo en la publicación de Instagram que realizó Fabiola.





"Agradezco a los coordinadores Francisco Martín, Ignacio Dupuy y Marina Amengual, así como a todos los que compartieron esta hermosa tarde.

Renuevo mi compromiso de seguir trabajando por los chicos y chicas que más lo necesitan, articulando programas y proyectos de organizaciones sociales con políticas públicas para la infancia de nuestro país", cerró La Primera Dama.