Los fanáticos de la aclamada saga "The Witcher" pueden prepararse para un emocionante regreso, ya que habrá material para rato. No sólo podremos disfrutar de una cuarta temporada de la serie de Netflix, sino que además, el universo mágico y oscuro creado por el autor Andrzej Sapkowski volverá a cobrar vida en 2024 con un esperado material, marcando así el primero en más de diez años.

Desde sus humildes inicios en forma de serie de libros escritos por Sapkowski, la franquicia "The Witcher" logró una popularidad épica, gracias también al desarrollo del videojuego desarrollado por CD Projekt RED y a la exitosa serie de acción producida por Netflix y protagonizada por Henry Cavill.

Cuándo se podrá ver la cuarta temporada

La temporada 4 de "The Witcher" prometía inicialmente su estreno a finales de 2024, con un posible lanzamiento en diciembre. Sin embargo, recientes cambios en la planificación han llevado a un aplazamiento indefinido, lo que significa que los fanáticos tendrán que esperar hasta bien entrado 2025 para sumergirse en las nuevas aventuras del mundo mágico y oscuro de Geralt de Rivia.

La espera será prolongada debido a la reciente salida de Henry Cavill en el papel principal, quien ahora será reemplazado por Liam Hemworth. Los precedentes de cambios de reparto en otras series han variado en cuanto a su éxito y aceptación por parte de la audiencia, por lo que la expectativa es alta.

Además de los cambios en el elenco, los seguidores también se preguntan sobre el rumbo que tomará la trama en la temporada 4, que con la novedad de un nuevo libro en camino, podría verse influenciada por el mismo.

Nuevo material de "The Witcher"

El propio autor, fiel a las raíces que le dieron origen a esta inmersiva saga, confirmó recientemente que está trabajando en un nuevo libro que tiene previsto lanzar en algún punto del próximo año. Este libro marcará un hito, ya que será el primero en ver la luz en más de una década, desde la publicación en 2013 de "Estación de Tormentas", una precuela de la serie.

Antes de esto, Sapkowski ya había tejido una trama mágica y cautivadora a lo largo de siete libros, que fueron lanzados entre 1992 y 1999. "Nunca digo estas cosas porque conmigo nunca se sabe. Tal vez haga algo, tal vez no lo haga. Hasta ahora, cuando decía que escribiría algo y luego no lo hacía, la gente se quejaba como si hubiese mentido y les hubiese engañado. Por eso no me gusta hablar sobre lo que hago hasta que lo he acabado. Porque hasta que no lo termino, creo que no existe. Pero como siempre hago excepciones con los ucranianos, lo haré también esta vez. Sí, estoy trabajando en un nuevo libro de The Witcher y con bastante diligencia. Puede llevarme un año, pero no más", reveló Sapkowski.

Aunque los detalles sobre el contenido del nuevo libro son escasos por el momento, queda por ver si Geralt de Rivia, el legendario cazador de monstruos, retomará su papel protagónico. Lo que es indudable es que la publicación del libro aprovechará el apogeo de la serie y también la noticia de nuevos videojuegos de "The Witcher" en desarrollo.

Además de la anticipada cuarta entrega de la serie de juegos, se está preparando otro juego ambientado en este cautivador universo, conocido hasta ahora como "Project Sirius", que promete un emocionante modo multijugador.

VO