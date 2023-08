Meghan Markle y el príncipe Harry desmintieron todos los rumores de un romance en la noche del cumpleaños de la exactriz, donde se mostraron públicamente para celebrar. El matrimonio no estaría atravesando tal escándalo y habría invertido millones de dólares en Netflix para producir una serie que cuente su historia de amor.

Meghan Markle y el príncipe Harry serían los protagonistas de una serie romántica en Netflix

Luego de que Spotify no renovara su contrato con los duques de Sussex y de que de un productor ejecutivo de la empresa los acusara de estafadores, Meghan y Harry parecen haber resuelto su situación laboral que afectaba directamente a su estado financiero.

En las últimas semanas se habló de una supuesta cláusula millonaria que Markle le habría pedido a su marido para firmar el divorcio, pero su celebración el jueves por la noche por el cumpleaños de la estadounidense desmintió todos los rumores de una crisis. Según la revista Vanitatis, el medio inglés The Sun confirmó que los duques invirtieron nuevamente en Netflix.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el cumpleaños de la duquesa

A principios del 2020, en el medio del desarrollo del documental contra el Palacio de Buckingham, los padres de Archie y Lilibet firmaron un contrato en donde se comprometieron a portar nuevas ideas de todo tipo para alimentar positivamente a la plataforma. Según el portal británico, Meghan y Harry habrían comprado los derechos de "Meet me at the lake" (Encontrémonos en el lago).

Dicho libro de la autora Carley Fortune fue uno de los más vendidos de la editorial medio The New York Times y estaría llegando su filme cinematográfico a la plataforma de series y películas más reconocidas. Los duques habrían invertido en la obra no solo por el público juvenil, sino porque representaría su historia de amor.

La novela que adaptarían Meghan Markle y el príncipe Harry

Uno de los protagonistas atraviesa la pérdida de su padre en un accidente automovilístico, tal como le sucedió a Lady Di cuando Harry era pequeño, y conoce a una persona que tendrá un rol muy importante en su vida durante el proceso de sanación, pero eso no significa que el impacto será positivo.

Si bien Meghan Markle y el príncipe Harry no se pronunciaron al respecto, esta sería una de sus pocas oportunidades para desvincularse de la mala reputación que les dejaron la autobiografía y el documental contra la corona británica.