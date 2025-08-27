Guillermo Francella aseguró que la gente volvió al cine gracias a él y Homo Argentum

Recientemente Guillermo Francella rompió el silencio y habló como nunca sobre Homo Argentum, la última película que protagonizó y que se ha convertido en todo un éxito en el cine. En diálogo con Jonatan Viale, el actor habló de la repercusión del film y la reacción de los espectadores: “Hace mucho que la gente no concurre a los cines. Un montón de amigos me han llamado y me dicen ‘he vuelto al cine después de tanto tiempo solo para verte’”

El intérprete no solo se refirió a la asistencia en los cines, sino de la emoción que genera la película: “La gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices de que esté pasando eso. A lo largo de los años el combustible ha sido el público. Es lo más sanador y hermoso que a un artista le puede pasar”, aseguró Guillermo Francella.

Guillermo Francella

Guillermo Francella habló sobre el éxito de Homo Argentum

En su discurso, Francella enfatizó en que la película logró conectar con el público y se generó la intención de ver una película en el cine. Según el actor, la gente “se divierte y se emociona”, siendo un reflejo de que la comedia logra combinar entretenimiento con una reflexión sobre la sociedad argentina.

Durante su intervención, Guillermo Francella habló sobre la repercusión que podría tener la película y las posibles contras a próximos trabajos: “Está en mí en elegir el contenido, rechazo cosas que no me gustan, personajes que no son compatibles con algo que tengo ganas de hacer o son similares a un proyecto anterior que hice”, sentenció.

HOMO ARGENTUM

La confianza de Francella en Homo Argentum

Lucas Morando aprovechó el espacio para hacer una contundente pregunta sobre los diálogos a Guillermo Francella: “Vos sabés que hay un montón de quilombo y de temas con el humor y las cosas que se dicen. Estás pensando ‘che, si digo esto me van a cancelar o voy a tener quilombo’”, a lo que el actor respondió: “No, es más de los guionistas que quieren escribir”.

Con estas palabras, Guillermo Francella dejó en evidencia que se siente satisfecho con el resultado obtenido de Homo Argentum. Reafirmó la importancia de crear historias y personajes que logren conectar con la audiencia, manteniendo la comedia como un vehículo para el entretenimiento y la reflexión.