El consejo de Julieta Prandi a Wanda Nara tras la comparación de sus casos: "Es largo y doloroso de transitar"

Hace algunos días, Wanda Nara habló de las denuncias de violencia de género que realizó contra Mauro Icardi y comparó su caso con el de Julieta Prandi, asegurando que ella también fue “secuestrada" en tres ocasiones y que sufrió abusos por parte del futbolista. Sus declaraciones sorprendieron y causaron revuelo en las redes sociales, por esta razón Julieta Prandi fue consultada al respecto.

Julieta Prandi habló de Wanda Nara tras la comparación de sus casos

Julieta Prandi espera que la sentencia contra Claudio Contardi, su expareja y padre de sus hijos, quede firme y, de a poco, reconstruye su vida. En medio de este panorama, Wanda Nara comparó su caso con los episodios de violencia y abuso que vivió con Mauro Icardi. Sus dichos generaron fuertes repercusiones y para varias personas del medio no fue una comparación acertada, por lo que en LAM no dudaron en ir a buscar la palabra de la modelo.

"¿Se escuchó a Wanda Nara hacer un paralelismo sobre lo que te pasó a vos, qué sentís al escucharla?", preguntó el cronista del programa, que conduce Ángel de Brito en América. Con tono serio y cierta actitud incómoda, Julieta expresó: "Yo lo que le voy a decir a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, es que tienen que saber que el camino es largo. Fueron cinco años donde pasé por muchísimas pericias y tratamientos. Es por uno y por la justicia”.

Julieta Prandi

Sin querer profundizar sobre los dichos de la empresaria cosmética, la actriz aseguró que "después de tanta lucha" prefiere mantenerse al margen. “Muchos me escriben, pero no estoy con ganas de ir a ningún programa porque quiero seguir con mi vida. Las cuestiones legales que las manejen los abogados, yo ya le puse mucho el cuerpo", agregó.

Asimismo, Julieta Prandi manifestó: "Para Wanda y para todas las que estén pasando esa situación les digo que puedo dar fe de que encontré justicia, pero no es fácil el camino". Sobre si la presentadora se contactó con ella, respondió: "No, pero por supuesto que escuché (lo que dijo) y sí puedo decir que si ella inicia el camino que sepa que es largo y doloroso de transitar".

Wanda Nara, por su parte, aprovechó su nota a LAM para responderle a la top model: “Ya lo sé (que el camino es largo). Claro que sí. Y en el camino hay mucha falta de respeto y muchas cosas que la verdad que son dolorosas soportar".

Wanda Nara

Mientras se encontraba a punto de subirse a un avión para continuar con las grabaciones de "Love is blind", la cantante dijo que no hablará más de las denuncias de violencia de género que inició contra su expareja porque no tiene más ganas y este revuelo que se generó fue su "freno".

En este sentido, reconoció: "La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas. Siento que fue sin sentido". De esta manera, el consejo de Julieta Prandi a Wanda Nara tras la comparación de sus casos fue que el camino "es largo y doloroso de transitar" y la mediática no tardó en responder que lo sabe y que seguirá adelante con sus denuncias contra Mauro Icardi.