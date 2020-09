Julieta Ortega y Camilo Vaca Narvaja, en crisis: la palabra de la actriz

Julieta Ortega encontró en la pandemia una manera de reinventarse y descubrir su veta de empresaria con su emprendimiento de pijamas. Pero la cuarentena no sólo le trajo beneficios económicos, sino una inesperada ruptura.

Al parecer, la actriz atraviesa una profunda crisis con Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de Florencia Kirchner, y con quien había empezado un fortalecido romance a finales de 2019.

Las alarmas se encendieron cuando, en una entrevista con La Nación, evitó referirse al joven. "Perdón, estoy en un momento medio raro", dijo en la nota. A pesar de su hermetismo, las señales de la crisis comenzaron en redes sociales cuando la hija de Palito Ortega dejó de compartir videos y publicaciones con el sociólogo.

En anteriores notas, Julieta manifestó que la diferencia de edad (se llevan 14 años) fue un prejuicio que tuvo que enfrentar cuando empezó su noviazgo con Camilo. "Nunca estuve con alguien de tanta diferencia de edad. Nunca le di valor en si mismo a la juventud. Y cuando lo conocí tenía esa sensación de que yo era mucho más grande", admitió durante una nota para el ciclo radial Agarrate Catalina.

Además agregó: "Recuerdo haber hablado con una amiga que le comenté que me preocupaba la diferencia de edad y ella me dijo ¿Pero nosotras somos feministas o solo vamos a las marchas?". Y la verdad que lo pensé porque mis ex, muchos amigos, varones que conozco salen con mujeres en algunos casos hasta 20 años menores y pensé que eso no podía ser un problema. Me permití conocerlo y es un ser delicioso.