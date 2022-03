Oscars 2022: Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún adelantan todos los detalles de la gran noche del cine

Después de dos años de ceremonias que transcurrieron limitadas por los protocolos de la pandemia, este domingo 27 de marzo desde las 19 horas, TNT transmitirá la 94° entrega de los premios Oscar.

Desde CARAS Digital tuvimos la oportunidad de charlar con Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún de cara a la premiación más esperada de la temporada. “Hay cierta necesidad de reencontrarse con las emociones puras de los que están nominados. Yo tengo la teoría de que a los espectadores les gusta ver más a los que pierden (risas). Creo que el ver a sus estrellas favoritas poniendo cara de que está todo bien cuando sabemos que están sufriendo…qué vuelvan las figuras nominadas humanas. Eso humaniza a la persona, que es algo que la gente está buscando del Oscar. ¿Cuándo? Bueno, este domingo a las 19,30 horas, que no va a ser lo del año pasado que parecía más un bar mitzvah o cumple de 15 que lo que uno espera cuando te dicen que vas a ver el Oscar”, analizó el periodista, productor y presentador argentino.



-¿Cómo se prepara cada uno a la hora de entrevistas desde la ‘red carpet’?

Lety Sahagún: -Tenemos la fortuna de que ya es la quinta o cuarta vez que nos toca trabajar juntos y hemos encontrado algo que nos funciona muy bien y es que ambos respetamos el trabajo de cada quien. Nuestros métodos son muy distintos porque yo digo que Axel nació respirando cine, desayuna cine, se va a dormir pensando en eso, y yo creo que él no estudia de cara a este día. Yo la verdad es que sí me preparo como tres meses antes. Empiezo a ver todo el material que puede estar nominado y después cuando salen las nominaciones, veo ya específicamente eso. Hago mis notas, mis mapas mentales y luego me acerco a Axel a hacer ciertas preguntas que no puedo encontrar en Google (risas).

Axel Kuschevatzky: -Yo estudio mucho, me preparo todo lo que puedo, tengo pánico de no reconocer a alguien. Lety se va a reír, pero sí, me pasa eso, por supuesto que disfruto mucho y veo las películas en la medida en que se van estrenando. Hay un ejercicio en ese sentido. Lo que me pasa es que me gusta trabajar mucho al lado de Lety, me siento querido y respetado y espero que ella sienta lo mismo. Las reacciones de ella a las películas son muy honestas y nuestra búsqueda va por ser Latinoamérica en los Oscars, algo que es una búsqueda de todo TNT, tener esa conexión y los aspectos humanos.



Por supuesto que se puede hablar de quién te vistió, pero desde la historia que estamos contando a la audiencia es más interesante contar la experiencia de la persona.

LS: - Lo que nos sale mucho es que también improvisamos, son entrevistas muy humanas en donde la y el nominado conectan con nosotros y de cierta manera con ustedes que están mirando la premiación. Somos el canal para conectar a la audiencia con la estrella.

AK: -Que ella sea inteligente y hermosa, también nos juega a favor… (risas).



Los detalles de la ceremonia de los Oscars

En esta 94° entrega de los Oscars, la búsqueda de La Academia giró por un costado en donde se priorizará volver a la magia de las viejas premiaciones, con giros inesperados, actos musicales y todo lo que logro mantener enganchado al público desde el minuto uno.

“Son los esfuerzos que hace La Academia para presentar algo dinámico. Este año va a haber tres presentadoras mujeres (Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer), va a haber otros presentadores de premios de distintas áreas e industrias. Están diciendo por ahí que va a ser como un camino cinematográfico, la música, esta categoría en donde la gente puede votar y se va a entregar un premio a la favorita del público. Son varias cosas”, relató Sahagún.

“Hay una intención concreta de cautivar al público más amplio. Lo que está pasando, y esta es mi lectura, estos Oscars son para seducir al público para que vuelva a ir al cine”, sumó Axel por su parte.

Las plataformas de streaming y los estrenos

Los especialistas de la alfombra roja, también analizaron lo mucho que han contribuido los estrenos en plataformas como Netflix y HBO Max a que grandes audiencias puedan acceder a cintas que si no fuera por eso no habrían tenido la repercusión que actualmente poseen.

“Al contrario de lo que el mundo cree las ventas de tickets está yendo en ascenso, la última Spider-man en la Argentina es la película de superhéroes más taquillera en nuestro país…el problema es que el público más adulto es el que tiene miedo de volver a las salas”, analizó Kuschevatzky.

“El objetivo es llevar a las personas a las salas, pero también hay que hablar del gran espacio que han dado las plataformas de streaming, que de no ser por eso no habrían podido llegar a las grandes audiencias”, dijo Lety. “Y también logra que películas que estaban en el gueto de ‘película extranjera’, puedan estar nominadas a ‘mejor película’ como pasa como Drive my car”, agregó el argentino.



El batacazo de la noche

Analizando las posibles sorpresas de la ceremonia, Axel y Lety hablaron de las películas que podrían dar el batacazo en la gala. “Si El poder del perro sigue ese camino que tenía hace semanas, o si Coda, que ganó todos los premios importantes en los últimos 10 días, podrían convertirse en las cintas a mejor película, para mí la discusión gira alrededor de eso”, dijo Kuschevatzky.

“Va a ser la última categoría que van a entregar de la noche, y también creo que lo interesante va a ser ver cómo se integran esas ocho nominaciones que van a premiar antes de la ceremonia. Ver si les dan el lugar que se merecen”, aclaró Sahagún.