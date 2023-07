La emocionante temporada final de Sex Education está cada vez más cerca. Los fanáticos de la exitosa serie de Netflix se preparan para despedir a los adorables personajes de Moordale en grande. La cuarta temporada se estrenará el 21 de septiembre de 2023 y promete estar repleta de amor, risas, lágrimas, amistades y nuevas (y viejas) relaciones que nos dejarán sin aliento.

Encabezando el elenco, tenemos a Asa Butterfield en el papel de Otis Milburn, quien nos ha cautivado con su carisma y talento a lo largo de la serie. También volveremos a ver a la talentosa Gillian Anderson, junto con Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Jim Howick, Rakhee Thakrar y Daniel Ings.

Pero eso no es todo, para esta temporada final se suman al elenco dos nombres de renombre. El ganador del Emmy y estrella de Schitt's Creek, Dan Levy, se une a la serie, así como también Thaddea Graham (Doctor Who), Lisa McGrillis (Somewhere Boy), Marie Reuther (Kamikaze), la modelo y actriz Jodie Turner Smith, el comediante Eshaan Akbar, entre otros.

Desde su llegada a Netflix en 2019, Sex Education ha sido aclamada por la crítica y ha conquistado numerosos premios. En los 50° Premios Emmy Internacional, la serie fue galardonada como la Mejor Serie de Comedia por su tercera temporada. Aquí el tráiler adelanto que presentó Netflix:

En una carta emotiva dirigida a los fans, Laurie Nunn, creadora, guionista principal y productora ejecutiva de la serie, expresó su profundo orgullo por el trabajo realizado en Sex Education. Agradeció a los talentosos escritores, elenco y equipo de producción que pusieron todo su corazón en cada episodio. Con gran emoción, Laurie anticipa el estreno de esta temporada final y la posibilidad de compartirla con los espectadores.

De qué tratará la cuarta temporada de "Sex Education"

En cuanto a la trama de la cuarta temporada, nos adentraremos en un nuevo capítulo de la vida de Otis y Eric. Tras el cierre del instituto Moordale, se enfrentarán a un nuevo desafío: su primer día en el instituto Cavendish Sixth Form College.

Otis estará nervioso por la apertura de su nuevo consultorio sexual, mientras que Eric rezará para no volver a ser excluido. Sin embargo, descubrirán que Cavendish es un mundo completamente diferente, con una cultura y valores muy distintos.

Viv se encontrará fascinada por el enfoque no competitivo y liderado por los estudiantes, mientras que Jackson luchará por superar su pasado con Cal. Aimee, por su parte, se aventurará en un nuevo campo al tomar un curso de arte, y Adam deberá decidir si la educación convencional es realmente lo suyo. Mientras tanto, Maeve vivirá su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, en Estados Unidos, donde tomará clases impartidas por el famoso escritor Thomas Molloy. Otis, por otro lado, anhelará a Maeve mientras se adapta a su nueva realidad como hermano mayor y terapeuta en el campus.

