La princesa Leonor cumplió 18 años y su situación es muy distinta a la de otros jóvenes de su edad. El trono la espera y, aunque sea en un futuro lejano, debe estar preparada para ello. Esto implica una serie de trámites propios de su condición de heredera, empezando por su educación.

Como cualquier estudiante, la hija mayor de Letizia Ortiz y Felipe VI ya tiene un extenso currículum académico. Más allá de los años obligatorios que pasó en el prestigioso colegio Santa María de los Rosales en Madrid, hace tres cursos inició una segunda etapa educativa en el UWC Atlantic College en Gales. Allí pasó dos años, como ahora lo hace su hermana, la infanta Sofía, lejos de sus padres. Esta experiencia fue la antesala de su formación militar, aunque no será la última fase de su educación.

La princesa Leonor en familia.

Después de completar el Bachillerato Internacional, la princesa Leonor regresó a España, no por elección propia, sino guiada por las obligaciones reales y las decisiones de sus padres. Así, poco antes de cumplir la mayoría de edad, asumió el desafío de convertirse en cadete. La futura reina debe completar tres años de formación militar, que comenzaron el pasado agosto en la Academia Militar General de Zaragoza. Sin embargo, no permanecerá allí los dos cursos siguientes, ya que también debe formarse en la Marina y en el Ejército del Aire.

El futuro de la princesa Leonor

Como cuentan en la revista Clara, Felipe VI cumplió con estas mismas obligaciones antes de matricularse en la Universidad. Según una información publicada en 'El País', lo conveniente tras la formación militar es cursar estudios universitarios, con Derecho como eje central. Así lo hizo Felipe VI, quien se graduó en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

Sin embargo, la princesa Leonor podría no seguir el mismo camino. El portal "Monarquía Confidencial" asegura que fuentes confiables han manifestado que su futuro académico aún no está decidido del todo. Aunque estudiar Derecho fue consensuado con Felipe VI, Leonor deberá estar de acuerdo. No está claro si seguirá los pasos de su padre o si optará por una ingeniería, ya que la ciencia también le interesa.

En unas semanas, la princesa Leonor se despedirá de Zaragoza, una ciudad que la ha acogido y donde ha sido nombrada Hija Adoptiva. En una reciente ceremonia en el Ayuntamiento de Zaragoza, aprovechó para agradecer a todos los que la han acompañado. Hasta el último día seguirá trabajando duro, con exámenes prácticos desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio, antes de la ceremonia de clausura el 19 de junio. La despedida final será el 3 de julio, con la entrega de despachos de alférez. Luego vendrán las vacaciones, aunque más cortas de lo habitual, ya que en septiembre ingresará en la Academia Naval de Marín, en Pontevedra, el segundo de sus tres destinos militares.