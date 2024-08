La Infanta Cristina, al contrario de su cuñada Letizia Ortiz, posee un perfil más bajo y alejado de los medios sobre todo en el último tiempo; los problemas de la hermana del rey Felipe VI, luego de su difícil separación de Iñaki Urdangarin, no tuvieron tanta repercusión. Pero mientras era joven estuvo en la difícil posición de no poder enamorarse de cualquiera, lo que hoy sería súper normal, por la dura mentalidad de Juan Carlos I, su padre.

Iñaki Urdangarin

La vida antes de casarse de la Infanta Cristina

Alrededor de los veinte años se mudó a Barcelona con una de sus íntimas amigas, huyendo de un hostil ambiente familiar donde las reglas eran rígidas e inquebrantables. Además de tratar de alejarse todo lo que se pueda del ojo mediático. Si bien esto fue mal visto por sus padres, que estaban empeñados en que la Infanta Cristina consiga un prometido de buena familia, ella consiguió su cometido.

Infanta Cristina y Juan Urdangarin

Con la excusa de participar del Campeonato Mundial de Vela Adaptada que se celebraría en la Ciudad Condal luego de que finalizaran los Juegos Olímpicos de 1988. Si bien la Infanta Cristina no era deportista, sí formaba parte del comité de organización, por lo que su llegada no fue una sorpresa, pero la realidad de su viaje no era lo que se anunció desde Zarzuela.

Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin e hijos

Ya contaba con veinticinco años y lo que realmente pasaba es que deseaba estar cerca de Fernando León el cual se considera su “primer amor”. Este era un chico de canarias, que había conocido en un curso de vela donde él era uno de los profesores; desde allí se hicieron íntimos gracias a que compartían los mismos gustos.

Este amor no duró mucho ni se volvió trascendental en la vida de la Infanta Cristina que rápidamente conoció a Álvaro Bultó, este pertenecía a una importante familia catalana. Era apasionado de los deportes de riesgo, como la caída libre y la escalada vertical. Así se empezaba a marcar un estereotipo entre los pretendientes de la Infanta Cristina, todos eran deportistas, altos, rubios, de ojos claros.

Letizia Ortiz e Infanta Cristina

Al igual que pasa con Letizia Ortiz, a la Infanta Cristina se le rumorea que desde joven tiene una vida íntima activa. Es así que muchos medios españoles aseguran que tuvo dos embarazos, los cuales abortó, antes de conocer y casarse con Iñaki Urdangarin. Pero que nunca se supo mucho en profundidad por las duras normas que su padre, Juan Carlos I, le impulsó desde muy joven.

VDV