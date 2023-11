Allegra Cubero se mostró en una previa con una amiga y reveló cómo prepara sus looks

Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, dio de qué hablar en las redes sociales al compartir un video en el que se muestra preparándose para una fiesta con su amiga. A sus 13 años, la adolescente parece estar en un camino hacia la independencia y la expresión de su estilo personal.

En el video, Allegra se unió a su amiga para mostrar sus looks antes de asistir a la "Tini fest", una fiesta que tenía la premisa de llevar algo rosa.

Allegra Cubero mostró su costado fashionista

El clip lleva el título "Get ready with us para la Tini fest" (Prepárense con nosotras para la 'Tini fest'), y en él, la adolescente exhibe su outfit con confianza y estilo.

Para la ocasión, Allegra eligió un conjunto que resalta su personalidad y sentido de la moda, al igual que el de su famosa mamá, Nicole Neumann. Vistiendo un short de jean negro, un top rosa y un pulóver en el mismo tono, la joven demostró su habilidad para combinar prendas de manera elegante y audaz.

Allegra completó su look con zapatillas blancas, una cartera negra con tachas y un toque de glitter en el rostro, y dejó su cabello suelto.

VO