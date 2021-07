Axel Kuschevatzky en Los Ángeles: "Puedo vivir a millones de kilómetros y uno nunca deja de ser argentino"    

Axel Kuschevatzky, periodista y productor cinematográfico, se encuentra viviendo en Los Ángeles. Sus próximas películas, su recuerdo de los Oscars, los famosos con los que trabajó, su éxito con la serie Staged de la BBC, la televisión argentina y su día a día en Los Ángeles.

¿Cómo viven vos y tu familia el día a día en Los Ángeles?

Por la pandemia fue muy extraño. California tuvo una posición mucha más dura con el coronavirus que otros lugares. Los chicos estuvieron un año y medio sin tener clases presenciales. Al principio fue muy difícil, ahora empezó a alivianarse, porque la cantidad de contagios bajó desde que empezaron a dar las vacunas. Estamos como acomodándonos. Como buen productor en pandemia, trabajo 16 horas por día, entre mails, llamados, zooms, reuniones, casi todo no presencial. Te ves con muy poca gente porque, a pesar de que hay señales que con las vacunas el coronavirus comienza a bajar, todo el mundo es muy cuidadoso.

¿En qué películas estás involucrado actualmente como productor?

Fui parte de una película que se llama “El prófugo”, que todavía no se estrenó. Soy parte de un proyecto que se llama “Granizo”, dirigida por Marcos Carnevale y protagonizado por Guillermo Francella. Son proyectos que iniciamos poco antes de la pandemia. En el caso de “Granizo”, junto a dos productoras locales, Sudestada y Kuarzo. Es un placer poder estar ahí, es una película que esta buenísima. Después, tenemos una película que vamos a rodar en Asia, que se llama “Hunters in the Dark”, basado en un best sellers, de Lawrence Osborne, y dirigido por Simon Evans.

¿Con qué actor o actriz de Hollywood te gustaría trabajar?

La verdad es una lista muy larga. Con algunos estoy trabajando, llevo un tiempo trabajando con Rob Schneider, protagonista de “Gigolo americano”, un actor que me divierte mucho y me gusta trabajar. Con el estamos trabajando un proyecto. Por supuesto, también están esos actores que son unos nombres gigantes, quien no quisiese trabajar con ellos, como Robert De Niro, Bradley Cooper, Brad Pitt o Jodie Foster. Tengo el mismo deseo de cualquier productor y de años de admirar a esta gente. Por suerte, en la serie Staged, pudimos trabajar con muchos actores, que me moría de ganas de laburar, como Cate Blanchett o Samuel Jackson. Una lista que vas tachando esos deseos.

En la actualidad estas produciendo la premiada serie Staged, ¿Cómo nació y se desarrolló el proyecto?

Staged es una serie que creamos en el principio de la pandemia con todo el director Simon Evans y otros productores. Es una serie que hicimos para la BBC. Es la primera vez que hay una serie con una productora parte argentina en el horario central de la televisión británica. En la segunda temporada muchos actores se volvieron muy fanáticos de la serie, por eso pudimos tener unos invitados excepcionales: Ewan McGregor, Jim Parsons, Whoppi Goldberg, Christoph Waltz y Cate Blanchett. Se estrenó en la BBC con mucho éxito. La crítica acompañó la serie y ganó muchos premios en todas partes. El último que ganó fue en el Festival de BANFF, uno de los festivales de televisión más importantes del mundo. No nos podemos quejar, nació porque estábamos todos muy frustrados de estar encerrados y se la llevamos a David Tennant y su mujer. Tennant propuso a Michael Sheen, para ser coprotagonista. Entre ellos dos y sus esposas, que son actrices, comenzó a funcionar todo. Empezó el proyecto en cooperativa, muy a la Argentina, en ese sentido, y terminó haciendo este recorrido global.

¿Volverías hacer televisión en Argentina?

Lo único que seguí haciendo como conductor fue con TNT. Lo amo, trabajar con esa gente lo adoro, somos una familia espectacular. Nunca dije que no iba a ser más televisión en Argentina, pero me fui volcando más a la producción. Puedo vivir a millones de kilómetros y uno nunca deja de ser argentino. Nunca dejás de leer twitter, de leer diarios, ni las revistas, ni escuchar las radios. En el mundo de hoy las distancias están muy acortadas, yo me voy a dormir y por supuesto que sé quién fue eliminado de Masterchef. Hoy no te mudas realmente nunca de ningún lugar.

¿Cómo viviste la última entrega de los Oscars?

Había una cosa de cercanía que estaba perdida, pero me gustó también la posibilidad de poder concentrarme. En este trabajo fuimos siempre dos y por las limitaciones del coronavirus me tocó estar solo. Extrañaba a mi compañera Lety Sahagun. No se parecía a las anteriores y sentí que falta algo, cuando no hay público y no hay gritos. Por supuesto, no se relaciona al Oscar con un evento íntimo de 150 personas en un salón. Creo que la gente le reclama a la Academia algo fastuoso o llamativo. Pero bueno, las circunstancias eran estas. Estoy convencido que cuando el Oscar vuelva en el 2022, va a ser mucho más parecido a lo que todos consideramos que es una entrega. Desde lo periodístico fue una buena experiencia.

Hace más de una década, “El secreto de tus ojos” obtuvo el Oscar, en un hecho insólito vos, como productor del film, estabas haciendo la cobertura de la red carpet, ¿Que recordas de ese momento?

Una montaña rusa, porque no lo podía creer, y además “El secreto de tus ojos” fue la primera película en la que trabajé como productor. Pasar de estar celebrando la nominación y dos días después estar entrevistando a Guillermo Francella y Juan José Campanella. Fue muy emotivo. Nosotros no pensábamos que íbamos a ganar el Oscar. Nuestra actitud era disfrutemos esto, quién sabe si vamos a volver. Era aprendizaje puro y para mí el poder ver todo esto del otro lado fue muy emocionante. Tuve la suerte de ser parte del equipo de “Relatos salvajes”, que también hizo ese camino, y de otras películas que ganaron festivales importantes. Fue el primer proyecto que era parte y el Oscar me validó profesionalmente. No podía creer la nominación, no podía creer estar ahí y cuando ganamos, una locura. Al día de hoy lo recuerdo como algo que soñé.

De periodista especializado en cine de terror a productor internacional

“Entre en este mundo contestando en un programa de preguntas y respuestas de televisión para poder sacar una revista. A partir de la revista La Cosa, me pidieron que presente películas en un canal de cable, después llegue a la televisión de aire y después vino Juan José Campanella y me dijo, “vos podrías ser un buen productor”. Finalmente, me terminé dedicándome al cine, que es lo que más me gustaba y lo que más quería.”, recuerda Axel Kuschevatzky.



