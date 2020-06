Belén Francese le respondió con furia a una vecina que le reprochó tener Coronavirus

Belén Francese vive un momento delicado en su vida ya que por ir al programa "El Precio Justo" se contagió de COVID-19 (aunque también pudo haber contraído el virus en otro lugar, eso es imposible saberlo) y no sólo se encuentra asustada y en shock como le contó ayer en exclusiva a CARAS Digital, sino que ahora tiene que enfrentar a sus vecinos quienes le reprochan que se pasea por las zonas comunes del edificio y no cumple con el aislamiento obligatorio.

Lo cierto es que aunque Belén no es de carácter complicado, por llamarlo de alguna manera, y es siempre amorosa y atenta, esta vez se despachó con todo contra una vecina que empezó a señalarla como culpable por tener Coronavirus y diseminarlo. "¡¡¡Sos una caradura!!! Te hubieras quedado vos y no estaríamos todos tus vecinos ahora con el problemita del Civid. Gracias por sacarte fotos en todo el edificio", disparó una usuaria desde su cuenta de Twitter.

Lejos de mantenerse tranquila "Belu" comenzó respondiendo: "Respondo a los boludos de siempre. En el canal te toman la fiebre Rostro con termómetro. Hay alcohol por todos lados! Yo soy obse me lavo las manos 100 veces por días! No toco a nadie! Salia a trabajar! Mas que hay escasez! No a joder ! Llegaba y directo a la ducha. Dejen de escupir para arriba".

Pero la cosa no quedó ahí y siguieron los reclamos: "Tan obse no sos. Se contagió Ernesto y Juan Carlos por tu culpa. ¡Gracias Belén! Hay Covid en el edificio por tu culpa", insistió la vecina.

¡Haya paz en estos tiempos!

