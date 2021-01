Bridgerton, la popular serie de Netflix, tendrá segunda temporada

Después del furor que causó la primera temporada, Netflix confirmó que Bridgerton fue renovada para una segunda entrega. A través de las redes oficiales de la serie y mostrando a sus personajes sonriendo, la señal aseguró que "próximamente" podremos ver nuevas historias.

En el video podemos ver el personaje de Anthony Bridgerton siendo destacado, confirmando que la siguiente entrega se basará en este personaje, tal como ocurre en los libros de la escritora estadounidense Julia Quinn en los que está basada esta producción.

Además del clip, la propia Lady Whistledown, la voz narradora de los eventos en la serie y quien también es la escritora que todos buscan desenmascarar, compartió una carta adelantando algunas novedades.



"Queridos lectores, Los últimos rumores de la revista de sociedad son ciertos, es un auténtico honor para mí compartir con ustedes: 'Bridgerton' regresará oficialmente con una segunda temporada. Espero que hayas guardado los mejores licores para esta maravillosa ocasión. El incomparable reparto de 'Los Bridgerton' volverá a la producción en la primavera de 2021, y esta autora ha sido fielmente informada de que Lord Anthony Bridgerton pretende dominar la temporada social. Tendré mi pluma lista para relatar todas sus actividades románticas", comienza la misiva.

Luego, continúa: "Sin embargo, querido lector, antes de que comiences a rellenar la sección de comentarios con preguntas y peticiones de los detalles más sórdidos, debés saber que no estoy dispuesta a develar esta información por el momento. La paciencia, al fin y al cabo, es una virtud. Atentamente, Lady Whistledown".





Recordemos que Bridgerton mezcla el clima de época de las novelas románticas de Jane Austen con las intrigas de programas juveniles como Elite o el viejo y conocido Gossip Girls, una de las claves de su éxito, sumado a que detrás de todo este proyecto está Shonda Rhimes, creadora Grey's Anatomy, quien sabe a la perfección cómo ganarse al público.



Regé-Jean Page, el galán de la serie “Bridgerton” que es furor

Regé-Jean Page, es un desconocido del streaming que ya tiene a los fans pidiendo más. El actor, de 30 años, le da vida al duque de Hastings, quien es un hombre libertino y seductor que queda embelesado por Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), una joven idealista que busca encontrar el amor mientras cumple con las obligaciones que le impone la época.



Hijo de un sacerdote británico y una enfermera de Zimbabwe, país al que su familia se mudó cuando él era muy pequeño, Regé vivió en dicha región hasta que cumplió 14 años para luego instalarse en Reino Unido, donde incursionó en la actuación en pequeñas producciones locales. Amante de la música, formó una banda con su hermana y priorizó su inclinación por este arte hasta que,debido a su formación en la National Youth Theatre de Londres, se volcó decididamente a la actuación.



El actor luego incursionó en producciones estadounidenses como en la nueva versión de Raíces y Mortal Engines, la superproducción coescrita por Peter Jackson. Pero fue su papel en For the people, drama legal emitido por ABC, lo que le abrió las puertas a su éxito actual ya que, si bien esa serie no prosperó, pudo conocer a Shonda Rhimes, actual productora de Bridgerton.