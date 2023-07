Cande Tinelli habló como nunca de sus trastornos alimenticios: "Me obsesioné fuerte"

Cande Tinelli brindó una entrevista con Julio Leiva para Caja Negra y habló como nunca antes de sus trastornos alimenticios.

La hija de Marcelo Tinelli se sinceró sobre cómo comenzó su trastorno y habló del largo camino para la recuperación. "Yo sufrí anorexia. Un día decidí autocontrolarme, controlar lo que comía, anotar las calorías. Me obsesioné fuerte, cada vez más", comenzó la cantante.

"Me pesaba todos los días. Me encantaba que me digan que estaba flaca", continuó en su relato, dando cuenta de cómo comenzó el trastorno.



"Hasta que en un momento se empezó a poner muy jodido. Ahí vino mi viejo y me dijo 'al médico'. Porque esto me duró muchos años", agregó Cande, revelando que su familia fue clave en su recuperación.

Cande Tinelli habló sobre la tensa relación con Mica Tinelli

“Mi hermana más grande es la más pegada a mí, somos muy unidas, pero así como nos llevamos bien, nos matamos. Ella quiere controlar todo”, confesó Cande en su entrevista para Caja Negra.

En este sentido, la cantante reveló que ahora tiene bloqueada a su hermana mayor: “Ahora de hecho nos tenemos bloqueadas, hace unos días nos matamos. Yo soy la bloquea y la que después cede”.

VO