Carina Zampini quebró en llanto al recordar a Gerardo Rozín: "Es fuerte"

Carina Zampini está por estrenar un nuevo programa culinario en eltrece. "Pasaplatos" es el nombre del nuevo ciclo que estrenará el próximo lunes en el canal.

En medio de esta novedad, la actriz brindó una entrevista con "Socios del Espectáculo" en donde hicieron un repaso por su carrera. En un momento, hablaron de cómo saltó a la conducción, un rol en el que estrenó en "La Peña del Morfi" junto a Gerardo Rozín.

Recordando esos momentos, la actriz reveló que fue gracias al conductor que le dieron una oportunidad: “Es fuerte. Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica. Yo no soy una persona estratega, de por sí en nada en mi vida. Y se dieron así las cosas, por distintas razones. Yo todavía estaba contratada por Telefé, no había ficciones para hacer, había que esperar y me ofrecieron conducir. Y fue Gerardo el que pidió que lo acompañara en el programa, tras ver un piloto”, empezó contando Carina.

“Para mí fue todo un desafío y decidí jugármela y aceptar las críticas si me salía mal”, agregó.

Carina Zampini habló de cómo vivió la partida de Gerardo Rozín

“Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo, porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, confesó entre sollozos.

Luego, la actriz confesó que estuvo junto a Gerardo hasta su partida. “Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así y compartimos conversaciones y demás”, confesó.

