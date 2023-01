Agustín Guardis parece tener un nuevo objetivo dentro de Gran Hermano, ya que luego de la eliminación de Thiago Medina, Daniela Celis quedó sola sin su pareja y ‘’Frodo’’, aprovechó esto a su favor para acercarse de a poco con intenciones de bailar con ella, una charla tranquila y chistes.

En medio de los avances del participante, se conoció que Daniela no está para nada cómoda con la situación y así lo dejó ver en las nominaciones del miércoles.

"Tiene actitudes raras conmigo, de hecho, aún no sé diferenciar si es por juego o es su personalidad esa manera. Si es juego, no quiero sumarme a eso porque realmente no le quiero hacer el favor", explicó mientras lo nominaba a Agustín.

"El viernes bailamos y me miraba, me cantaba canciones, me guiñaba el ojo y me decía que los lentos se bailan más pegados", relató sobre el momento en que se produjo el acercamiento más notable. "Durante el día, me molesta con el tema de Thiago. Teníamos un cartelito que decía 'Thiago y Daniela', él fue y pegó su nombre arriba del de Thiago", agregó enojada.

Luego, la joven reveló su incomodidad con el asunto y dijo que tendrá una charla con su compañero de juego: "Ya es incómodo, te digo. Después me voy a sentar a hablar con él, ya se lo he dicho pero sigue. No me gusta que sea así", cerró.

Gran Hermano: así quedó la placa de nominados tras la espontánea de Julieta Poggio

La casa de Gran Hermano está que arde y cada vez son más las estrategias que utilizan los participantes para avanzar dentro de la competencia. Durante la gala de este miércoles, los jugadores nominaron en vivo y quedó armada la placa de esta semana.

Julieta Poggio hizo la espontánea y esto se dio a conocer durante la gala del martes 24 de enero, luego de que se disputara el liderazgo semanal.

La actriz le dio 3 puntos a Agustín y 2 puntos a Ariel que todavía no logra integrarse al grupo, aunque Alfa confesó que le tiene cariño a pesar de lo mal que se llevan.

Cabe destacar que Marcos es uno de los líderes semanales y eso podría poner en riesgo la llegada de Agustín a la placa de nominación que define el voto telefónico de los televidentes. Sin embargo, Julieta insiste en sacarlo de la casa más famosa del país.

Una de las nominaciones que más sorprendió fue la de Alfa, que le dio un voto a La Tora. Inclusive Santiago Del Moro había dicho en la emisión del martes que no creía que fuera a votar a una de las mujeres.

Otro de los momentos destacados de la noche fue cuando el conductor le anunció a Camila que no iba a placa. La participante festejó y Alfa no podía contener su alegría. La miraba con una sonrisa de punta a punta y celebró con ella.

En los últimos minutos del programa, Santiago Del Moro ingresó a la casa más famosa del país para comunicarles a los jugadores quiénes fueron los que quedaron en placa.

Finalmente, los nominados en Gran Hermano son Ariel, Agustín, La Tora y Daniela.