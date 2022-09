Defederico acusó a Cinthia Fernández de tener a sus hijas de rehenes y ella le respondió con todo

Matías Defederico brindó una entrevista con Luis Ventura y se armó un verdadero escándalo con Cinthia Fernández por sus polémicas declaraciones, en especial cuando aseguró que la modelo le impidió viajar a ver a su hija cuando estaba internada.

“Cuando pasó lo de Fran, nos desbloqueamos (del teléfono). Y yo hasta dije: ‘Seguramente, si esto es algo grave, voy a tener que viajar. Voy a viajar. Y nos va a hacer bien, porque vamos a estar en un momento feo, lamentablemente, pero como familia'”, comentó el exfutbolista sobre este tema y reveló la negativa que recibió por parte de Cinthia: “El miércoles, cuando ella se vuelve a descomponer a la noche, yo le dije: ‘Cinthia, pasame la ubicación que ahora sí voy a ir’. Y lo primero que me dijo fue: ‘Yo acá adentro de la habitación no te quiero’”, reveló.

"Para ella mi palabra no (tiene valor). Ella hace lo que quiere. Ahora, yo, para irme tres días a Villa Gesell tengo que firmar un acuerdo. Y ella se va del país, no avisa, maneja una impunidad total. Y pone a las nenas adelante", dijo luego Defederico, cuestionando el accionar de su ex.



Luego, lanzó una tremenda acusación: "Usa a mis hijas de rehén. Las usa de escudo, de todo. Hace cualquier cosa y siempre la culpa es mía. Si pasaba esto al revés, era tema nacional… No hay un límite, se hace lo que ella quiere", expreso.

El tremendo descargo de Cinthia Fernández a través de sus redes

Tras ver las repercusiones de la entrevista que mantuvo su ex con Luis Ventura, Cinthia Fernández hizo un descargo en las redes respondiendo a un montón de cuestiones que expresó Matías Defederico y también criticó el accionar del periodista al no ser incisivo con sus preguntas.

“Ventura, te agradezco la invitación, pero cuando dejes de hacer homenajes y preguntes en profundidad como un buen periodista que sos y se ve que justo en las entrevistas a él te agarró bueno o distraído”, escribió a través de Instagram.

“Te olvidaste de preguntar del golpe de mi hija que en la primera entrevista se puso nervioso tu invitado y no pudo responder y le cambiaste la pregunta rápidamente”, agregó después en su contundente descargo.



“Ahora se te olvidó preguntar por qué una de sus nenas hace un año no quiere ir a su casa. Total, había que dejar a esta loca en el papel de Maléfica y al ‘Señor Cocodrilo’ como el ‘gran padre del año’”, arrojó indignada.