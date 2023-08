Maru Botana además de ser una excelente cocinera, es una emprendedora. La chef hizo un vuelco muy importante en su vida y su carrera al inaugurar su nuevo local gastronómico en Barcelona, España.

A través de sus redes sociales, la chef hizo el emotivo anuncio, resaltando que con esfuerzo y el apoyo de su equipo, pudo lograr este nuevo sueño.

"Que mi marca trascienda, que traspase los límites de Argentina. Como todos saben soy muy inquieta, y tener proyectos me motiva por demás", comenzó diciendo en un extenso posteo en sus redes al que sumó un video en donde se la puede ver trabajando de cara a la apertura de su nuevo local.

"No podría avanzar con mis sueños si no tengo el equipo increíble que tengo, son todos mi sostén y empuje para crecer", continuó Maru. "Y acá estoy viviendo mi sueño cumplido, trabajando duro, recibiendo mucho amor, acá y desde Argentina que me llegan miles y miles de mensajes cargados de emoción y alegría", agregó sobre su nueva estancia en España.

Por qué Maru Botana decidió trasladar su cocina a España

Además de poder ampliar sus horizontes gastronómicos, Maru Botana explicó por qué tomó la decisión de abrir un nuevo local en Barcelona.

"Estoy muy feliz porque sentía la necesidad de acercar los mundos y de compartir la pasión que siento, cada vez que cocino, quería compartir la felicidad que me produce mimar a todos con mis pastelerías", reveló Maru.





"Y ahora si les digo que de esta vida no me voy sin cumplir todos mis sueños. Oficialmente se cumplió mi sueño, abrí en BARCELONA!", cerró.