El emotivo y sentido mensaje de Benjamín Vicuña a Fede Bal

Ayer por la tarde noche, Fede Bal hizo el anuncio que no sólo su familia y sus seguidores esperaban leer y escuchar, sino que muchos otras personas que lo quieren y hasta que no lo conocen personalmente también lo ansiaban. El joven actor luego de someterse durante meses a rayos y quimioterapia logró vencer al cáncer de intestino con el que había sido diagnosticado a comienzos de año. Y Justamente alguien que no lo conoce personalmente como Benjamín Vicuña no quiso perder la oportunidad de saludarlo.

El actor chileno utilizó su cuenta de Twitter para valorar la valentía que tuvo el hijo de Carmen Barbieri para enfrentar la enfermedad y escribió: "No conozco personalmente a @balfederico pero me alegra profundamente su recuperación. Gracias por tu ejemplo de coraje y empatía. Que vengan las buenas para todos".

En su cuenta de Instagram Fede había escrito en el epígrafe de un carrete de fotos: "Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor".

Mira el tweet de Benjamín.

