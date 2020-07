El hijo de Nicolás Magaldi fue hisopado por tener síntomas de Coronavirus

Ayer "El Show del Problema", el programa que sale al aire de lunes a viernes por El Nueve, fue conducido por Diego Iglesias ya que Nicolás Magaldi se tuvo que ausentar y hoy también lo hará ya que como mínimo deberá permanecer 48 horas aislado según informó debido a que su hijo, Bautista de casi tres años, presentó síntomas compatibles con los del Coronavirus y fue hisopado en una clínica.

El conductor mismo reveló el mal momento que vive: "Estamos en casa, con mi familia, tengo que estar aislado por 48 horas. Es algo que nos hizo pegar un susto importante. Ayer vi decaído a mi hijo, Bautista, de dos años y nueve meses. Los nenes a esa edad son hiperactivos. Como lo notaba ‘pachucho’ le tomamos la fiebre y tenía 38 grados, no había comido nada, y lo primero que pensé fue que tenía Coronavirus. Uno se pone paranoico. Entonces le dimos ibuprofeno y no le bajó”, comenzó diciendo y contó cómo fue el momento en el que hisoparon a su pequeño.

“No saben lo difícil que es hacer un hisopado de Coronavirus a un nene tan chiquito. Es un hisopo muy largo que se mete por la nariz. Hubo que sostenerlo mientras lloraba, pero le quiero agradecer a las doctoras que son un amor. No entrás directamente al sanatorio, sino que te meten en un lugar en el que te aíslan y te toman los datos para saber si podés tener Coronavirus. Hoy se había roto el sistema y era todo telefónico. Entonces me preguntaban y esa persona le pasaba los datos a otra: ‘Ah, ¿entonces tiene síntomas de Coronavirus?’ Divina la señora, pero toda la gente se da vuelta para mirarte. Es como que te empiezan a señalar, es raro”.

“Estamos aislados con Betiana, seguiremos así, esperando por 48 horas, esperando que dé negativo, por supuesto, es lo que queremos y ansiamos. Por ahora se lo trata como una faringitis; mientras tanto, esperando”, cerró.