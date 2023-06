Clara Chía Martí, la joven por la que Gerard Piqué dejó a Shakira, está pasando un mal momento debido al asedio mediático que vive en Barcelona y que le impide seguir con su rutina diaria.

Según los últimos reportes, la joven aseguró estar "harta" de la persecución que vive por parte de la prensa española, que sigue de cerca todos sus movimientos.

Fue la periodista Nuria Marín, quien en su cuenta de Tik Tok dio cuenta del malestar que enfrenta la novia de Piqué. "Ayer me encontré con Clara Chía cara a cara en un centro de estética. Yo estaba en un centro de estética de Barcelona, donde voy todas las semanas (...) ya me había hecho mi tratamiento para las 'cartucheras' (sic), estaba hablando con dos personas del centro, y de repente veo a una chica de espaldas rubia y digo: 'Es Clara Chía'", comenzó en su relato la comunicadora española.

"Llevaba gafas de sol, sin maquillar, vaqueros y una camiseta de color blanco. Es muy guapa. Pero claro, ella se ve que se puso super nerviosa. Os juro, como si hubiese visto un fantasma, ¿vale? Que yo no iba maquillada, pero tampoco doy tanto miedo sin pintar. Yo por un momento pensé ir a saludarla a decirle algo, pero, claro, como vi que reaccionaba tan mala, dije mejor que no, la voy a respetar, porque la vi francamente nerviosa y afectada", continuó en su relato.

Luego, Nuria reveló que tras permanecer unos momentos en el centro de estética, Clara decidió marcharse sin terminar lo que estaba haciendo. "Me cuentan que no terminó el tratamiento, que se fue antes de terminar, porque dijo que estaba harta de que la persiguiera, que se sentía agobiada. Pero si yo no estaba allí persiguiéndote a ti", cuestionó.

Clara Chía Martí y el asedio mediático

En su relato, Nuria Marín señaló que entendía el momento que atravesaba la novia de Gerard Piqué, pero cuestionó su accionar.

"Yo entiendo que ella lleva súper mal el tema de la prensa, que le puso una demanda a Jordi Martin, ha conseguido una orden de alejamiento que no se puede acercar a menos de doscientos metros, que a ver, que él es paparazzi y hace su trabajo, que es hacerle fotos a la gente que está en la actualidad", arrojó.

"Me parece poco coherente esta reacción, entonces, dile a Piqué que no comparta fotos que tiene un montón de millones de seguidores en Instagram, y al final te convierte en personaje de interés público, digo yo", cerró.

VO