Matías Alé está envuelto en un nuevo escándalo luego de que una exempleada de su local de sushi en Carlos Paz, Córdoba, lo denunciara por irregularidades laborales.

Se trata de Mariana Jimena Acosta, una exempleada que en las últimas horas denunció al local que posee Alé. Fue en El Run Run del Espectáculo, donde se difundió un audio de la mujer en donde habló de una serie de irregularidades que, según ella, sufrió durante su tiempo de empleo en el establecimiento.

"Me sentí pisoteada y me sentí mal", expresó Acosta en el revelador mensaje de voz. La exempleada detalló las difíciles circunstancias que enfrentó durante su tiempo en el restaurante de sushi. Entre las principales denuncias se incluye la falta de reconocimiento de su cargo, demoras en el pago de su sueldo, así como la falta de aportes jubilatorios y cobertura médica.

La situación laboral de Acosta se tornó aún más complicada cuando regresó de sus vacaciones y descubrió la magnitud de los problemas. "Siempre se atrasaban con el sueldo, siempre pasaba eso y eso generaba molestia. No me quejaba, porque lo entendía", relató. La exempleada también compartió cómo confrontó al socio de Alé, quien le habría dicho que a pesar de las circunstancias, debían seguir trabajando.

Uno de los momentos más impactantes del audio fue cuando Acosta mencionó la pérdida de su cobertura médica para su hija debido a los problemas en el pago de aportes a la obra social. "En la obra social me dijeron que no tenía cobertura social porque mis empleadores no estaban pagando desde diciembre. Me quedé sin obra social para mi nena", dijo conmocionada.

Acosta también dejó caer una bomba al acusar a Matías Alé de tener una "casa de empanadas clandestina" que, según ella, está funcionando en paralelo. Esta grave denuncia se suma al escándalo y agrega un giro sorprendente al caso.

La respuesta de Matías Alé ante las acusaciones

Matías Alé presentó una carta documento el 8 de junio en la que asegura que la denuncia de Acosta está basada en "expresiones descalificantes, injuriosas y falsas" que ella habría vertido en redes sociales.

Además, Alé negó ser el propietario del local comercial en cuestión y aclaró que solo proporciona "servicios profesionales de publicidad y comercial". Amenazó con tomar acciones legales si la denunciante continúa difamándolo.