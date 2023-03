La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sin dudas generó un cimbronazo en su familia y más cuando la artista salió a cuestionarlo en su canción junto a Bizarrap.

En medio de eso, sus hijos, Milán y Sasha, están en el centro de la escena y el pasado fin de semana se los pudo ver bastante incómodos en el Campo Nou, donde se llevó adelante la Kings League, el proyecto creado por el exfutbolista y otros colegas.

En un video que se viralizó en Twitter se puede ver a Piqué celebrando el encuentro futbolístico que se llevaba adelante; sin embargo, sus niños no parecían estar para nada contentos.

En medio de la euforia de Gerard y sus compañeros, los hijos de Shakira estaban con cara seria y hablando por lo bajo sentados en unas gradas.

"No se ven felices, se ven aburridos", "No están cómodos", "Parece como si se quisieran ir", fueron algunos de los comentarios que se hicieron sentir en las redes sociales en contra de Piqué.

Gerard Piqué se refirió por primera vez a la canción de Shakira y Bizarrap

Pese a que tuvo varias reacciones sobre el video, Gerard Piqué había evitado hablar de la canción que le dedicó Shakira. Sin embargo, semanas atrás, decidió romper el silencio.

"Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien", dijo el empresario dejando en evidencia que actualmente, lo único que le importa es el bienestar de Milán y Sasha.

Como si eso fuera poco, Piqué también se refirió a la paternidad: "Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las cosas de una manera que intento sea la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre".

VO