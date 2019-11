Escándalos y cruces: Fede Bal explotó contra todos en el Bailando

Fede Bal tuvo una escandalosa y polémica noche en el Súper Bailando. Después de bailar el ritmo homenaje junto a Soledad Bayona, reemplazante de Lourdes Sánchez en la pista, la devolución del jurado del certamen desató la furia del actor.

"Estamos con este ritmo desde la semana pasada. Si el jurado y los chicos del BAR no nos mostrábamos convencidos con lo que estábamos viendo, ¿por qué se aferraron a esta idea que no venía gustando con otros participantes?", le dijo Pampita a Bal, coincidiendo con la devolución de Ángel de Brito que fue en la misma sintonía.

"Es muy difícil que les guste las cosas que proponemos, no les está gustando nada a ustedes", respondió el participante. "En este ritmo pedimos que se cuente una historia, que se note el homenaje, que sea emotivo, que provoque algo, que tenga un final. No queremos ver comedia musical ni clips, queremos ver homenajes", agregó la top.

"Nosotros quisimos mostrar lo que nos pasa con Elvis. No sé si te podía mostrar algo que realmente te emocione bailando Elvis", sostuvo Fede defendiendo su performance.

Tras un ida y vuelta con la modelo, Florencia Peña aclaró: “Nada tiene que ver con cómo bailaron. Lo que creo que nos pasó es que nosotros, como jurados, estamos viendo cinco equipos que decidieron hacer lo mismo: bailar un popurrí de temas del homenajeado. No vemos equipos generando nuevas ideas, vemos cabezas creativas agotadas. No estoy viendo homenajes a la altura de las circunstancias”.

Luego, Marcelo Polino disparó con su ácido humor: “Es muy triste que apelen a la maldad del jurado. Si no pueden cambiar una coreografía de un minuto, dedíquense a otra cosa. Pará un poco, Fede Bal, asumí que hicieron algo que al jurado no le gustó. Vamos a empezar de cero. Esto ha sido un disgusto, arranquemos de nuevo”, le dijo al actor, que no paraba de interrumpir las devoluciones.

"Tienen que entender que si no gusta, no gusta. A mí el cuadro me pareció aburrido. Eso no quiere decir que no sean buenos bailarines. Punto para abajo”, dijo Flavio Mendoza luego de que Lourdes se quejara también del puntaje. En ese sentido, Laura Fidalgo continuó: “En este tipo de homenajes tiene que haber un cuento. El comienzo del acting estuvo lindo, pero después se quedó en la coreografía”.

Pero el cruce más fuerte de Fede Bal fue con Aníbal Pachano. "Si me vas a mirar, te voy a explicar...", lo retó al actor. "Voy a hacer lo que me pasé. A mí no me eduquen", lo cortó el participante.

"A mí no me eduques. Mi mamá y mi papá hicieron un trabajo fantástico y me educaron", siguió Bal. "Yo te voy a educar artísticamente", la siguió Pachano. "Ni eso. Tampoco señor", sentenció Fede.

"Primero tenés que estudiar al personaje. Saber qué le pasaba, qué sentía, qué cosas le pasaron en la vida. Con toda esa información, mínimamente, hubieran recreado algo en esta pista. Cómo te cagás de risa porque vos sos un soberbio absoluto, y te creés más que todos, yo te digo ahora que más allá del punto para abajo que tenés, sos un gran maleducado artístico como compañero", cerró el jurado del BAR y dejó el micrófono.