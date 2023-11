Joaquín Furriel y Guillermina Valdés están viviendo un romántico viaje en pareja en los Estados Unidos. La dupla está aprovechando unos días libres y visitaron la ciudad de Nueva York y de Chicago.

A un mes de hacer oficial su relación ante los medios, Furriel sorprendió a sus seguidores al compartir un video de sus apasionadas vacaciones en Chicago junto a Valdés, marcando un hito al incluir por primera vez imágenes de la modelo en su Instagram.

El video de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel paseando por Chicago

El clip, que captura los momentos más íntimos y románticos de la pareja paseando en bicicleta por las calles de la ciudad, va acompañado de la emotiva canción "I’m the man who loves you" de Wilco. Con esta elección musical, Joaquín Furriel expresó poéticamente sus sentimientos hacia Guillermina, dejando en claro que está profundamente enamorado.

La letra de la canción que eligió el actor enfatiza la conexión única entre ambos y la intensidad de los sentimientos que comparten.

Además, Joaquín Furriel compartió unas fotos de su paso por la ciudad y su belleza arquitectónica.

