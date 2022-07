Julio Iglesias habló de sus memes y reveló qué le parecen

Llegó Julio y con él un clásico de este mes: los memes de Julio. Se trata de imágenes viralizadas en las redes sociales en donde se hace referencia al mes de la mano de Julio Iglesias.

En medio de esta tendencia que se ha hecho global y que en la Argentina se volvió un clásico, se reflotó una vieja entrevista en donde el cantante español habló con la revista "Hola" de España y dijo qué piensa en general sobre estos memes.



“Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, dijo el artista. “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó sobre algunas imágenes que no le han agradado.

Si bien la viralización de estos memes viene desde hace muchos años, fue en 2020 cuando la imagen de Julio Iglesias llegó a su pico máximo e hicieron que el cantante se convirtiera en tendencia mundial.



Los memes de Julio de 2022

En este año, las humoradas con la imagen del cantante volvieron a viralizarse. De hecho, previo a la llegada del mes ya se compartían mensajes como "Julio se está asomando", o "Julio llega con frío" y otros mensajes en referencia a la situación particular.



Otro de los ejemplos para nuestro país fue la viralización de un meme que decía: "Julio llega con cambios en el Gabinete", o "Parece que Julio viene heavy", con una imagen del cantante en donde se lo ve con un look "metalero".