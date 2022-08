La China Suárez, in fraganti cantando un tema que hace referencia a Rusherking y María Becerra

El pasado fin de semana, la China Suárez y su novio, Rusherking, coincidieron con María Becerra en un recital. La expareja del trapero estuvo como invitada en el show de Tiago PZK en Buenos Aires en donde también actuó el músico.

Si bien se desconoce si se cruzaron en camerinos, la realidad es que trascendió un video en donde la China Suárez aparece cantando el tema "Yo sé que tú", un hit que interpreta Tiago con Rusherking y Lit Killah, en donde se escucha “La paso a buscar de noche y en la cama le damo' hasta que se haga de día. Mami, como Rusher y María".

Fue justamente ese tramo del tema en que se ve cómo la actriz lo canta a viva voz, para segundos después darse cuenta del error.

Previo a que trascendiera este clip, la China Suárez había compartido videos de Rusherking en el escenario junto a Tiago en la noche del sábado, en un recital al que fue acompañado por un grupo de amigos.

Mientras tanto, trascendieron otras capturas en donde se la ve a María Becerra desde el público escuchando cómo Rusherking cambiaba esta parte de la letra y mencionaba a la China Suárez.

Cruda confesión de Rusherking sobre su noviazgo con la China Suárez

Contrario a lo que hace la China Suárez, Rusherking suele dar declaraciones sobre su vida amorosa con la cantante. Esto se logra, en ocasiones, cuando da las entrevistas solo, pues cuando se le pregunta en compañía de la actriz, el cantante es evasivo y poco amable con la prensa.

Hoy, en La Peña de Morfi, Rusherking tuvo un mano a mano con Jey Mammón. El astuto y experimentado conductor de TV, abordó el tema de la China Suárez y el cantante tuvo un sincericidio sobre cómo la pasó al inicio de su relación con la intérprete de “Lo que dicen de mí”.



Según reveló el cantante, ya han pasado cinco años cuando empezó a experimentar ataques de ansiedad, que luego se agravaron y pasaron a ser ataques de pánico. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”. Solo quienes han sufrido este tipo de problemas de salud, entenderán con mayor empatía al artista.

Tras haber superado esos picos importantes de la enfermedad y de que haya pasado por varios estudios, donde se concluyó que no tenía nada, que todo era mental, que su corazón estaba en perfectas condiciones, por lo que el diagnóstico quedó en que sufría de ataques de pánico, el ex de María Becerra afirmó que estos terribles episodios volvieron a hacerse presente cuando empezó a salir con la China Suárez.