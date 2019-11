La furia de Claudia Villafañe: "¿Cómo voy a llegar a un acuerdo si Diego no se presenta?

Con cara de pocos amigos y atrapada por la furia, así salió Claudia Villafañe de Tribunales junto a su abogada luego de la audiencia por los departamentos en Miami que está litigando con Diego Armando Maradona, su ex marido y padre de sus hijas Dalma y Giannina.

Acorralada por la prensa, la organizadora de eventos primero pidió orden para hablar y luego dijo enojada: “Cómo voy a hacer un acuerdo si él no se presenta nunca. A mí no me importa lo que haga con sus cosas sólo no quiero que no hable mal de sus hijas, que son las mías”, dijo en alusión al video que grabó Maradona en dónde asegura que está bien de salud y que no le dejará herencia a las jóvenes que comparte con Villafañe.

Horas más tarde en diálogo con Pamela David en “Pamela a la Tarde”, el ciclo de América, ya más tranquila aseguró: “Diego no se deja ayudar, la última vez que hable con é fue cuando le mande un saludo por su cumpleaños y no me respondió. No sé si estoy bloqueada o me clavo el visto, no revisé sólo sé que no me respondió”, aseguró.

Una guerra que no termina más…