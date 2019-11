Laurita Fernández pasó a conducir "PH" y Andy habló de un convivencia traumática

Un hecho gracioso se vivió en la noche de este sábado en “Podemos Hablar”, por primera vez Andy Kusnetzoff le cedió la conducción de una sección a un participante y la indicada fue Laurita Fernández quien llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que tuvieron una mala convivencia y allí, él mismo líder del programa quedó expuesto, pero valientemente fue el primero en relatar su experiencia.

“Quiero aclarar que lo que voy a contar nada tiene que ver con mi mujer actual, esto que me sucedió fue con una pareja del pasado. La verdad la pasábamos mal conviviendo. Ella era muy fanática del orden y se volvía loca porque yo dejaba la toalla mojada arriba de la cama. La ponía muy mal”, comenzó contando.

“Ahora el tema es que a mí me ponía ponía peor que ella se enoje tanto por tremenda pavada. No era, por lo menos para mí, se ve que para ella sí, tan grave salir de bañarme y tirar la toalla en el baño… En fin, por algo no funcionó”, relató entre rizas y volvió a su rol al frente del programa.