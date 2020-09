Mario Pergolini contó por qué bajó a Lizardo Ponce de Vorterix

Mario Pergolini dio los motivos por los que no quiere que Lizardo Ponce forme parte de la programación de Vorterix.

El periodista se negó a que el influencer forme una dupla radial con Santi Maratea, quien trabaja en la emisora. "Lizardo y Santi tienen otros ámbitos en donde pueden hacer sus cosas, sus streamings y todo eso. Yo eso acá no lo quiero. No es que no los quiera a ellos, son buenas personas, pero no es lo que quiero para Vorterix", dijo con sinceridad.

Luego, Pergolini se explayó sobre los motivos que lo llevaron a esta decisión cuando parecía que el participante del Cantando formaría parte de sus filas. "Cuando están juntos, están juntos en otro lado... Bajo otras plataformas. Eso ya está... Y no es lo que exactamente quiero para acá, porque están en otros lados juntos ya. Que acá no lo hagan. No hay ningún problema con él... Pero que estén juntos y hagan eso, no... Porque ya lo hacen en otros lados. Te puede gustar o no, pero no es lo que quiero para Vorterix", aclaró.