Marixa Balli reveló un impensado detalle de su relación con Rodrigo: "Salí muy cara"

Marixa Balli y la historia de amor que vivió con Rodrigo Bueno siempre despierta interés y suele ser ella la que comparte detalles de lo que fue su relación que surgió cuando ella protagonizó el video "La china del ascensor".

La exbailarina fue entrevistada en el programa de Jujuy Jiménez de República Z y recordó un detalle que pocos sabían del romance con el ídolo cuertetero.

"Lo que yo siempre digo, por ejemplo, que él se ve que se enamora cuando me ve en la tele. Y le dice a su grupo, a su equipo, 'yo quiero a esa chica.' Yo era la mina del momento", comenzó Marixa. asegurando que en ese entonces "no estaba en la onda de la movida tropical".

En ese momento, Balli contó que ella no tenía interés, pero para no quedar mal cerraron con su manager en que pedirían mucho dinero para que no pudieran contratarla y ella librarse del compromiso. Sin embargo, Rodrigo estaba muy interesado y no iba a dejar que la oportunidad se le escapara.

"Aceptaron. Está dispuesto a pagar lo que sea. La discográfica va a pagar una parte y él va a pagar otra", siguo Marixa en su relato y fue ahí que dio un dato revelador: "Beatriz (Olave, la mamá de Rodrigo), se ve que sabía que era un capricho de Rodrigo y que vio algo... ¿Qué hizo? Ella tenía muchas joyas, fue y las empeñó y consigue el dinero restante. Después, cuando me pongo de novia, la conozco en una comida que yo estaba muy nerviosa y me dice: 'Te voy a contar algo Marisa, yo empeñé joyas para pagar tu video'. Slí muy cara", cerró la panelista.

Marixa Balli habló sobre el romance secreto que mantuvo con Marcelo Tinelli

Semanas atrás en LAM, Marixa Balli reveló detalles desconocidos sobre su romance con el conductor.

"Lo peor que me pasó. Me equivoqué mal. No hay que estar con poderosos porque te arruinan la carrera. Es un detalle, la vida te la arruinan bastante. Varios, no uno solo a veces. Pero me equivoqué, me equivoqué”, sentenció Marixa al respecto.

La ex vedette aseguró que las cosas con Marcelo están todo bien, pero que "hay cosas que hay que callarse" y que no todo fue de color de rosas. Intrigada, Marian Brey le preguntó sobre qué cosas se tuvo que callar durante tanto tiempo. "Yo creo que todas las cosas que me tenía que callar, me callé" respondió Balli y agregó: "porque si yo hablaba de muchas cosas... Olvidate. Hay que tener códigos y respeto".

VO