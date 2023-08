La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no tiene fin. Ahora, sumado a las múltiples acusaciones que la panelista lanza en contra de su ex, en donde prima la cuota alimentaria de sus hijas, el ex futbolista decidió arrojarle un contundente "palito".

A través de su cuenta de Instagram, Matías compartió una publicación en donde dejó un mensaje de lo más elocuente. Junto a una foto en donde se lo ve en primer plano, escribió: "Asegurate de ser feliz en la vida real, no sólo en las redes".

Tras la publicación, muchos usuarios reaccionaron dejando en claro que creían que era un mensaje en contra de Cinthia.

Cinthia Fernández reveló cuánto dinero le pasa Matías Defederico por sus hijas

Hace algunos días, Cinthia compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram, una captura de pantalla del depósito que le hizo Matías Defederico correspondiente a la cuota alimentaria del mes de agosto.

En dicha imagen se puede ver que el valor es $55.000. "¿55.000 te pasa por las tres nenas?", preguntó una seguidora. "18 mil pesos por cada nena. Pero vos por reclamar sos vividora, querés cagar más de lo que te da el cul..., sos loca, pu..., etc", se quejó Fernández.

