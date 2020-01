Christian Halbinger, el ex de Miriam Lanzoni dijo que estaban en un impasse

Luego de que se hiciera público que su expareja, Christian Halbinger (36) la había engañado con la dueña del catering que se ocupó de la comida en una fiesta en su casa, Miriam Lanzoni (39) decidió terminar por completo su relación con el empresario. Llevaban juntos más de dos años y estaba preparando los muebles para mudarse juntos en los próximos días.

"Es una basura, un hijo de puta. Estoy destrozada no puedo ni hablar del tema. Me arruinó la vida. Esto es definitivo", supo contarle a CARAS antes que a otros medios la exesposa de Alejandro Fantino. Pero ayer Halbinger fue contactado por Ciudad.com y dijo que quería resolver este problema puertas adentro en el entorno familiar y se llamó a silencio.

Este miércoles, en comunicación por WhatsApp con Tomás Dente, Christian se explayó más: "Prefiero no hablar con nadie, estoy muy mal, devastado con esto que pasó y prefiero resolverlo con Miri puertas adentro, en familia. Hablar lo que tengamos que hablar. Si bien estábamos en un momento de impasse y no es lo que se anda diciendo, no deja de ser una mierda que le hagan este daño así. Me siento pésimo por ver a la persona, que es el amor de mi vida, sufriendo así", le escribió él y agregó: "Con Miriam hay un proyecto de familia, por lo cual quiero sanar esto, lleve el tiempo que lleve. Miriam es el amor de mi vida y espero que lo podamos atravesar y superar".

¿Qué dirá la actriz?