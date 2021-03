VIDEO| Najwa Nimri, de Vis a Vis, agredió a unos camarógrafos y después pidió disculpas

Una polémica actitud de la actriz Najwa Nimri dejó desconcertada a la prensa y a sus fans. La intérprete española, recordada por su paso en la serie Vis a Vis, se vio envuelta en un escándalo cuando agredió a unos periodistas y camarógrafos.

Todo comenzó cuando en la puerta de la estación de Atocha, en Madrid, un grupo de noteros se acercó a preguntarle cómo había vivido la premiación de los Goya luego de que trascendieran escandalosos audios misóginos de parte de personas que habían ido a cubrir el evento. La primera reacción de la actriz fue preguntar si esta consulta era en serio y ante la negativa en seguir con una nota, comenzó a retirarse del lugar.

Sin embargo, las cámaras y noteros la siguieron y ahí fue cuando Najwa se enfureció: “¡Baja la puta cámara! ¡Quita la puta cámara que te meto”, le dijo a uno de los camarógrafos para luego empujarlo.



Obviamente, las imágenes de la Nimri se viralizaron y las críticas no se hicieron esperar, fue por eso que la actriz decidió pedir disculpas públicas a través de su cuenta de Twitter. “No quiero ser tendencia. Mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable. Te pido perdón, no tengo excusas”.



Un actor de “Vis a Vis” relató cómo fue su guerra con el coronavirus

Harlys Becerra fue uno de los grandes protagonistas de Vis a Vis en las primeras temporadas. Allí el apuesto actor se destacó con su papel de Valbuena. Pero durante 2020 fue noticia debido a su guerra con el Coronavirus.

“Aqui la gente se respeta y hablo de respeto porque en este momento no intervenir en el espacio del otro lo es. Se siguen viendo muertos. Yo tuve el covid. No lo tuve grave. Hay diferentes fases. Perdí el paladar y el olfato y fue súper raro. Con dolores y tal. No tuve que ir al hospital. Lo pasé en casa”, comenzó diciendo el artista en un mano a mano con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” realizada en el contexto de la cuarentena.

Con gran preocupación, afirmó: “Me diagnosticaron la enfermedad a una semana de empezar la cuarentena en Inglaterra. Me dijeron que me quede tranquilo en casa”.