Nicole Neumann incendió las redes sociales en ropa interior de encaje

No hay dudas, desde hace más de 20 años, Nicole Nuemann (38) es una de las modelos y mujeres más bellas de la Argentina. Los años parecen no pasar para ella. Dueña de una cara angelical y un cuerpo de "curvas peligrosas", la mamá de Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su amor con Fabián Cubero, incendió su cuenta de Instagram al posar en ropa interior de encaje para la nueva campaña de @jf.jesusfernandez by @fabianmorassut.

Dueña de más de 1,3 millones de seguidores en esa red social, la rubia compartió dos videos y algunas fotos de su jugada producción lo que despertó el interés de todos sus fans quienes le dedicaron tiernos mensajes en los comentarios de cada foto. Con un conjunto negro y otro blanco ambos con portaligas, "Nikita" mostró toda su belleza natural en las imágenes de back que se guardó en su teléfono.

Instalada como panelista de "Nosotros a la Mañana" por estos días la modelo está festejando el cumpleaños de número 11 de "Indi" la mayor de sus hijas. Y si bien se hay rumores de que estaría de novia una vez más, por el momento ella se llamó a silencio.

Mira los videos...