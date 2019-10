Oriana Sabatini reveló cuál fue el regalo que la hizo enamorar de Dybala

Oriana Sabatini dio detalles secretos de su relación con Paulo Dybala y contó cómo la conquistó el futbolista, tras un año y medio de relación a distancia.

"Me escribió por WhatsApp y hace poquito me enteré que Ricky Sarkany fue el que le pasó mi teléfono. No tengo idea por qué, no sé toda la historia", reveló en Los Ángeles de la mañana. "Pasó más de medio año hasta que nos pusimos de novios. Yo estaba en otro momento de mi vida", agregó.

Luego, aseguró cuál fue el detalle que terminó por enamorarla. "Tenía gestos que nunca había vivido con un hombre. Por ejemplo, me mandó flores y todavía no nos habíamos conocido. Obvio que es una boludez, pero como yo venía de una mala racha, las flores tuvieron un significado distinto. Me movió el piso y no podía parar de pensar en él. Yo soy re romántica y era un gesto que había esperado toda mi vida", contó Oriana.

La cantante, que combina su vida en Buenos Aires con Italia, aseguró que tiene idea de agrandar la familia pero no en este momento. "Me encantaría ser mamá, pero todavía no es el momento. Paulo quiere que sea ya, pero va a pasar cuando tenga que pasar", disparó.

