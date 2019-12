VIDEO| El triste final del padre de Graciela Alfano y la culpa que sintió ella

Sin duda en "PH" Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff siempre hay lugar para historias, divertidas, alegres, desopilantes y otras duras que llegan al corazón del público. Y esta vez, Graciela Alfano (67) contó cómo y cuando se enteró que su padre no se había suicidado, sino que había sido asesinado.

"Mi padre fue asesinado, fue un hecho delictivo que se tapó y me dijeron que se había suicidado. A mi padre lo matan en el Chaco, en Resistencia. Estaba haciendo el catastro de la ciudad. Cuando mi madre va a buscar el cuerpo conmigo, le dan una cartas suicida que no era con la letra de él. A mi madre la amenazan le dicen que se lleve el cuerpo y que se vaya. En ese momento no te informaban que había pasado. Yo crecí pensando que no fui suficiente para mi padre. Crecí pensando que se murió, que lo mataron y que yo en vida no fui lo suficiente para él. Muchos años mal estuve", recordó.

