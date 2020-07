Pedro Alfonso habló por primera vez de la llegada de Filipa y cómo la cuidan sus hermanos

Si bien desde el nacimiento de Filipa, Pedro Alfonso y Paula Chaves, también padres de Olivia y Baltazar fueron mostrando imágenes de su vida familiar a través de sus cuentas de Instagram y sus historias de es aplicación, en esta oportunidad "Peter" decidió hablar de como se lleva la pequeña beba con sus hermanitos en el programa "Nosotros a la Mañana".

El actor y exproductor de ShowMatch intercambió mensajes de WhatsApp con Tomás Dente y expresó toda su felicidad: "Estamos muy bien con la llegada de Fili, muy contentos. Los hermanitos están felices, ayudando mucho. Por suerte, tanto Pau como la beba están muy bien”, comenzó diciendo y luego agregó: "Estamos encerrados en la cuarentena, lógicamente, pero disfrutando mucho en familia. Lo malo es no poder recibir la visita de los familiares, los abuelos, los primos, tíos. Pero bueno, ya se dará. Por ahora la conocen por teléfono”.

Finalmente contó: “Nosotros estamos disfrutando. Fili se porta bien, estamos durmiendo bastante. Bah… no sé. Yo estoy durmiendo, Pau no sé. Pero yo me encargo todo el día de los niños porque estamos como separados. Yo estoy más con Oli y Balta, y Pau con la beba, pero igual nos ayudamos mucho entre todos y estamos muy contentos”.