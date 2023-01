Pocho Lavezzi y Yanina Screpante vivieron un incómodo reencuentro tras la polémica separación

Tras su escandalosa separación, el Pocho Lavezzi y Yanina Screpante volvieron a cruzarse y fue muy incómodo.

El cruce entre la expareja fue revelado en Socios del Espectáculo, en donde confirmaron que se vieron las caras en un evento de fin de año en Punta del Este.

"Se encontraron en una fiesta de fin de año y de golpe estaban los dos en la misma mesa, por supuesto con otra gente", contó Luli Fernández.

"Empezó a haber un run-run de 'que se vaya ella', 'que se vaya él', y al final ninguno de los dos decidió irse", continuó la panelista sobre este reencuentro. "Así que terminaron festejando el 31 de diciembre a la noche en la misma mesa, uno mirando para un lado, y el otro mirando para el otro lado", agregó, revelando lo que era un enigmático.

"La situación fue súper incómoda, Yanina estaba con Fede, su novio de hace años. Cada uno miró para otro lado, pero convivieron apenas después del brindis de Año Nuevo", explicó Luli Fernández, aunque aseguró que "se los vio bien".

Tomás, el hijo de Pocho Lavezzi, presentó a su novia en un evento de Punta del Este

El joven de 17 años no suele mostrar demasiadas imágenes en sus redes, aunque cada tanto comparte alguna Historia con su chica o posteo de vacaciones. Además, su perfil bajo hace que se sepa poco de él y que no acuda a demasiados eventos. Sin embargo, no tuvo ningún problema en posar con su novia para las cámaras de Caras en el parador Casa Mar.

Tomás Lavezzi acudió al lugar con Martina Nardoni, una joven rosarina que mantiene el perfil bajo como su novio y en Instagram no llega a los seis mil seguidores. De hecho, lo tiene en modo privado.

La pareja se mostró muy sonriente y hasta fue con los looks combinados. Ella lució un pantalón y crop top blancos con botas negras y campera de jean. Él también en blanco y negro, lentes de sol incluidos.