Revelan un dato desconocido de la pelea de Mauro Viale y Alberto Samid

La histórica pelea televisiva entre Mauro Viale y Alberto Samid es uno de los momentos del aire de América que aún sigue dando que hablar y que ha despertado un sinfin de memes y referencias en las redes sociales.

Tras la muerte del periodista, este momento volvió a reflotar en el imaginario de los usuarios de las redes sociales, quienes de hecho compartieron el video del polémico momento. Ahora Marina Calabró fue más allá y en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” recordó el episodio y reveló un detalle inédito.

“Esa pelea fue en Mediodía con Mauro, allá por el año 2002 si no me falla la memoria. Fue loquísimo. Se me cruzaba por la cabeza que eso que estaba viendo no estaba pasando“, comenzó la panelista. “No podía creer que eso estuviera pasando en vivo en un estudio de televisión. Quedé muy impactada. Fue un increscendo de intercambio de Mauro y Samid pero jamás pensé que iba a llegar a las manos“, agregó.



En ese momento, Calabró contó: “A Mauro se lo llevó la gerenta de programación y nos dijeron que sigamos como si nada. Era el tiempo de patacones, lecop y seguimos hablando de economía. Espero que nadie encuentre ese tape porque mi sensación es que estaba diciendo cualquier cosa por el shock que tenía“, siguió con su relato. “Terminamos el programa como pudimos entre los columnistas. Lo que se vio fue el triple de impactante si uno lo veía desde adentro. A Lito le dije que los separe pero me dijo que se arreglen entre ellos. Ya me lo tomo con humor. En ese momento fue el gran interrogante", confesó.

Último adiós a Mauro Viale: Jonatan Viale se quebró en el cortejo fúnebre

Jonatan Viale presenció el cortejo fúnebre de su padre, el reconocido periodista Mauro Viale, fallecido por Coronavirus a los 73 años. Fue durante la mañana de este lunes y se lo vio muy conmovido.

El politólgo apareció por primera vez luego de la muerte del conductor de televisión para realizar el último adiós en el cementerio israelita en la zona de la Tablada y estaba acompañado de su mujer, Micaela.