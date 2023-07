Rocío Rial transitó un difícil momento luego de que su hermana, Morena Rial, sacara a la luz su difícil pasado.

Con un perfil súper bajo, la hija menor de Jorge Rial se mostró indignada luego de que su hermana la expusiera en los medios. Ahora, y a pesar de ser reservada sobre su vida, la joven mostró en sus redes sociales cómo siguen sus días tras la polémica.

A través de una historias en Instagram, Rocío se dejó ver en una cena con una amiga, a quien arrobó y le dedicó unos corazones.

Además, la joven compartió también una foto que subió su amiga de la rica comida que estaban degustando y agregó unos emojis de corazón con una venda, dejando en claro que estos momentos son los que la ayudan a sanar.

La bronca de Rocío Rial con su hermana Morena

"No me parecen las cosas que anda hablando", lanzó Rocío semanas atrás en "A la tarde". "Me parece perfecto que hable de ella, aunque no me parezca las cosas que está diciendo, sobre cualquier mentira, pero bueno. Pero ya hablar de mí, de mi historia...", siguió la joven hija de Jorge Rial.

Luego, Rocío se refirió al bozal legal que impondrá para que deje de hablar de ella. "No es un juicio, es un por favor a mí no me mencionen, no mencionen mi historia, ni mi pasado, ni mi futuro.. son cosas de las cuales no tienen ni la mínima idea porque yo con Luis no hablamos hace 10 años entonces me parece un montón", dijo apuntando contra Luis Ventura y sus dichos.

