Rodrigo de Paul, envuelto en una nueva interna con el entorno de Camila Homs

El jueves, Rodrigo de Paul brindó una entrevista a América TV en donde quiso esclarecer algunos detalles sobre el comienzo de su relación con Tini Stoessel y el escándalo que maneja con su ex, Camila Homs.

“Cuando Cami estaba embarazada estábamos en una pandemia, Italia estaba totalmente cerrada, yo no la conocía a Tini, ella tenía su vida y yo la mía”, dijo y agregó: "Yo no pisé Argentina, ella no pisó Italia de ninguna manera, cada uno tenía que estar encerrado. Camila y yo nos separamos en buenos términos”.

Ahora, en medio de las repercusiones por sus palabras en el noticiero del canal, desde Intrusos, Gonzalo Vázquez reveló los fuertes mensajes del entorno de Camila Homs. “Rodrigo vendió un cuento que no existe. Se mostró vulnerable y el ambiente del futbol es hostil con eso”, le habría dicho el entorno de la modelo al periodista.

“Esta persona que me dijo esto lo conoce a él porque forma parte del círculo de Camila hace mucho tiempo”, explicó Vázquez.

Luego, sumó en palabras del informante: “Quiso limpiar a Tini pero la gente no come vidrio. Todos sabemos lo que pasó”. En este sentido, aseguró: “En ese ‘todos’ está incluido el entorno, la familia de ambas partes”.

Rodrigo de Paul reveló cómo está su relación con su ex, Cami Homs

Por último, el futbolista habló de las cosas que se dijeron en los últimos meses sobre su ex y cómo las fue llevando, ya que algunas de ellas también complicaron su trabajo en la Selección. “Siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero sobre todo a Tini, porque de última es una separación que tuve yo”, dijo el futbolista de la selección.

En ese momento, De Paul confirmó cómo está su vínculo con la madre de sus hijos. “Nos separamos en buenos términos, después obviamente hay un tema económico que los dos decidimos dejarlo en manos de alguien que sepa del tema”.