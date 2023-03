Mientras los fanáticos esperan el filme con el regreso de “Los Simuladores” producido por Paramount para el año que viene; Damián Szifron sorprendió con otra película.

El 4 de mayo se estrenará la película norteamericana “Misántropo” dirigida por el creador de la mítica serie y director de Relatos salvajes, nominada al Oscar y ganadora del Bafta. Szifron es también autor del guion junto al británico Jonathan Wakeham.

Los protagonistas del nuevo thriller son Shailene Woodley (Big Little Lies, The Fault in Our Stars, The Divergent Series) y Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One, Robin Hood).

Shailene Woodley, protagonista del filme.

Ben Mendelsohn, protagonista del filme.

La dirección de fotografía también está a cargo de un argentino, Javier Juliá, y la banda original de sonido lleva la firma del legendario Carter Burwell, autor de la música de todas las películas de los Hermanos Coen.